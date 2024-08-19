わずか1ゲーム差、広島と巨人が首位攻防3連戦 パ2位と3位が激突…今週のNPB
ソフトバンクは優勝マジック25…2位の日本ハムとロッテが3連戦
1ゲーム差に迫る首位・広島と2位・巨人の直接対決が、20日から東京ドームで幕を開ける。今季の対戦成績は広島の6勝7敗3分け。広島が差を広げるか、それとも巨人が巻き返すのか、大注目のカードだ。引き分けを挟んで3連敗、4カード連続で負け越し中の阪神は、京セラドーム大阪にヤクルトを迎えて連敗ストップを目指す。DeNAは10勝6敗1分と勝ち越している中日との3連戦に臨む。
パ・リーグでは2位争いが熾烈だ。ゲーム差なし、勝率1厘差で追う3位・ロッテが2位・日本ハムをZOZOマリンスタジアムに迎えて3連戦。今季は日本ハムが14勝6敗1分と大きく勝ち越している。この勝敗は優勝マジックを「25」とするソフトバンクにも大きく影響する。6位・西武は5位・オリックスとの3連戦に臨む。
【8月20日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、U-NEXT、ニコ生、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○巨人-広島（18時）
BS日テレ、日テレジータス、DAZN、GIANTS TV、Hulu
○阪神-ヤクルト（18時）
サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○楽天-ソフトバンク（18時）
TVQ、J SPORTS 2、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
群馬テレビ、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（18時）
千葉テレビ、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月21日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、U-NEXT、ニコ生、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○巨人-広島（18時）
BS日テレ、HTV、日テレジータス、DAZN、GIANTS TV、Hulu
○阪神-ヤクルト（18時）
ABCテレビ、サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○楽天-ソフトバンク（18時）
東日本放送、J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月22日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、U-NEXT、ニコ生、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○巨人-広島（18時）
NHK-BS、日テレジータス、DAZN、GIANTS TV、Hulu
○阪神-ヤクルト（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、DAZN
■パ・リーグ
○西武-オリックス（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-日本ハム（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月23日】
■セ・リーグ
○巨人-中日（18時）
BS日テレ、日テレジータス、DAZN、GIANTS TV、Hulu
○ヤクルト-DeNA（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-阪神（18時）
HTV、サンテレビ、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（18時）
TOKYO MX2、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-楽天（18時）
テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（18時）
NHK-BS、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月24日】
■セ・リーグ
○巨人-中日（14時）
日本テレビ、中京テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN、Hulu
○ヤクルト-DeNA（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-阪神（18時）
TSS、サンテレビ、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（15時）
TOKYO MX2、STV、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（15時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-楽天（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月25日】
■セ・リーグ
○巨人-中日（14時）
日本テレビ、中京テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、DAZN、Hulu
○ヤクルト-DeNA（17時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-阪神（18時）
TSS、サンテレビ、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（13時）
STV、RKB、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（13時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-楽天（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）