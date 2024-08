ジューススタンド「元祖大阪梅田ミックスジュース」は、タツノコプロの大人気キャラクター「ハクション大魔王」とのコラボレーション企画第二弾を実施します。

元祖大阪梅田ミックスジュース「元祖大阪梅田ミックスジュース×ハクション大魔王」55周年記念コラボイベント

企画名 : 「元祖大阪梅田ミックスジュース×ハクション大魔王」55周年記念コラボイベント

概要 : コラボオリジナルステッカー配布、オリジナルカップでのジュース提供

期間 : ・第二弾ステッカー配布 2024年8月26日(月)〜

※無くなり次第終了

・第二弾オリジナルカップ提供 2024年9月ごろの予定

※詳しい日時は店舗Instagramより発信します。

対象者 : 対象店舗で商品を購入した方全員

対象店舗 : 元祖大阪梅田ミックスジュース梅田店・新大阪店・なんば店

どちらも2024年に55周年を迎えることから生まれた異色のコラボレーション。

オリジナルカップでのジュース提供も7月に始まりました。

第二弾となる今回は、第一弾とは異なるデザインの書き下ろしステッカーとオリジナルカップが用意されています。

2024年に55周年を迎える「元祖大阪梅田ミックスジュース」ですが、実は大人気キャラクター「ハクション大魔王」と同級生。

ふたつの55周年を記念し、2024年6月から2025年2月までの期間でコラボレーション企画を実施されます。

■元祖大阪梅田ミックスジュースについて

(左) ラージサイズ (右) レギュラーサイズ

※ラージサイズは新大阪店・なんば店のみ

1969年から阪神「大阪梅田」駅の改札前で、こだわりのミックスジュースを販売し続けてきたジューススタンド。

関西では毎朝飲む人もいるほど親しまれている定番飲料「ミックスジュース」をオリジナルのレシピで作り届けられています。

フルーツを氷とともにミックスすることで生まれたシャリシャリ感と甘さ、酸味が合わさるスッキリとした飲み心地は、くせになること間違いなし。

カップの表面にナミナミと注がれるビールのような見た目も特徴です。

【店舗情報】

〈梅田店(本店)〉

・所在地 : 大阪市北区梅田3丁目大阪駅前地下街6号 阪神大阪梅田駅

・電話 : 06-6342-7890

・営業時間 : 7:00〜22:00

〈エキマルシェ新大阪ソトエ店〉

・所在地 : 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅構内

・電話 : 06-6195-4969

・営業時間 : 9:00〜21:30

〈なんば店〉

・所在地 : 大阪市中央区難波五丁目1番60号 南海電鉄なんば駅構内

・電話 : 06-4393-8303

・営業時間 : 10:00〜21:30

