マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に「ちいかわ」のシールブック/シールセットが登場!

“ちいかわ”や”ハチワレ”、”うさぎ”を筆頭に、”モモンガ”や“ラッコ”などのキャラクターたちが歴代クルーのユニフォームを着たマクドナルドオリジナルデザインのシール、全5種類が登場します。

今回はちいかわのかわいらしいマクドナルドオリジナルデザインのシールを紹介していきます☆

マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」シールブック/シールセット

販売期間:2024年8月30日(金)〜約2週間

種類 :シールブック/シールセット各5種

全5種の中からいずれか1つ (※どれがもらえるかは、お楽しみです。)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットに“ちいかわ”のシールブック/シールセット全5種類が登場☆

X発の人気キャラクター“ちいかわ”がハッピーセットに 1 年ぶりの登場です!

“ちいかわ”や”ハチワレ””うさぎ”を筆頭に、”モモンガ”や“ラッコ”などのキャラクターたちが歴代クルーユニフォームを着たマクドナルドオリジナルデザインのシールセットです。

シールは3枚セットになっていて、キャラクターが大きく描かれたシールが 1 枚、“こういうふうにはたらいてみたい”というシールが 1 枚、仲間たちと一緒のシールが1枚のセットで、全5種類。

クルーになった“ちいかわ”たちの気持ちを考える「お店ごっこ」で、ちいかわの世界を想像して遊んだり、筆箱やノートにシールを貼って、ちいかわの世界を自由に表現したり、新たな物語を想像したりして遊べます。

ちいかわ 1983-1987年 クルーユニフォーム

“ちいかわ”のマクドナルドらしい、赤いクルーユニホームがポイントです☆

ハチワレ 1971-1979年 クルーユニフォーム

爽やかなブルーのユニフォームを着た“ハチワレ”がデザインされています。

うさぎ 1991-1996年 クルーユニフォーム

両手にドリンクを持った“うさぎ”がかわいらしい!

モモンガ&カニ(古本屋) 1996-2004年 クルーユニフォーム

さいっこ〜のスマイルをした“モモンガ”が描かれています。

シーサー&ラーメンの鎧さん 2007-2013年 クルーユニフォーム

“シーサー”と“ラーメンの鎧さん”、さらに“ちいかわ”も描かれているシールです☆

“ちいかわ”たちの、ここでしか手に入らない歴代のクルーユニフォームに加え、「こういうふうにはたらいてみたい」というかわいいイラストも楽しめるシールセット。

お店のごっこ遊びを楽しめる、ハッピーセット「ちいかわ」は2024年8月30日(金)より全国のマクドナルドにて発売です。

※「ちいかわ」のシールブック/シールセットに加え、マクドナルドオリジナル「なぞなぞノート」や「あそべるじゆうちょう」、ハッピーセットで過去に登場したおもちゃの中から、おまけ 1 個も併せて提供されます。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。

©nagano / chiikawa committee

