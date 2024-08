¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¤ÈL-¥°¥ë¥¿¥ß¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀÝ¼è¡ª¥¤¥à¥ì¡¼¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡ÖBeRule¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×

イムレー・バイオテックはBeRuleホエイプロテインパウダーを2024年8月8日より同社BeRule公式サイト、AmazonおよびQoo10にて販売中です。

イムレー・バイオテック「BeRuleホエイプロテインパウダー」

1食(30g)当たりホエイプロテイン20g以上が含まれている他、トレーニングで必要とされる栄養素のクレアチンとL-グルタミンをまとめて摂取できます。

これらの栄養素をサプリメントで別々に摂っている人もいるかもしれませんが、BeRuleのホエイプロテインパウダーなら1食で完結できます。

アスリートやトレーニーにはもちろん、アクティブライフを意識される方にもオススメのプロテインです。

フレーバーは「ピスタチオ×ホワイトチョコ風味」と「ウーロン茶×紅茶ラテ風味」の2種を展開します。

■商品の特長

(1)高タンパク

BeRuleのホエイプロテインパウダーでは1食(30g)当たり20g以上のタンパク質を摂取することができます。

(2)パフォーマンス向上に大切なアミノ酸「クレアチン」入り

瞬発力や高負荷がかかるトレーニングを行う際に、クレアチンは素早くエネルギーを作り出すサポートをしてくれます。

1食あたり1,000mgのクレアチンが含まれています。

(3)リカバリーが期待される「L-グルタミン」

激しい運動の後にL-グルタミンを補給することで、リカバリーが期待されます。

1食あたり250mgのL-グルタミンが含まれています。

■製品概要

・ピスタチオ×ホワイトチョコ風味

ピスタチオの香ばしさとホワイトチョコレートの甘みが絶妙な味わい。

お菓子のようなおいしさを堪能できます。

価格:4,980円(税込)

容量:1袋1kg入り

・ウーロン茶×紅茶ラテ風味

紅茶の香りとウーロン茶の味わいがマッチした重厚感ある味わい。

上品ながらも親しみやすい風味が楽しめます。

価格:4,980円(税込)

容量:1袋1kg入り

