推しカラーの“本物の宝石”を選べる！デザイン工房AmE’S「推し婚リングセット『Sou』(添う)」

「デザイン工房AmE’S」は、2024年8月23日(金)より、推しカラーの宝石をあしらえる結婚指輪「推し婚リングセット『Sou』(添う)」をECサイトにて発売します。

デザイン工房AmE’S「推し婚リングセット『Sou』(添う)」

サービス名:推し婚リングセット『Sou』(添う)

(ミニフラスタ・結婚証明書付パッケージ)

受注開始 : 2024年8月23日(金)から

価格 : 64,900円(税込)

素材 : シルバー製 ※K18YG・プラチナに変更も可能。

価格他詳細はお問い合わせください。

メインストーンは天然ダイヤモンド(直径約3mm)、脇石選択可能(ダイヤモンド含む)

サイズ : リングサイズ 7-18号

販売場所 : 自社サロン・ECサイト

URL :

https://design-kobo.com/products/sou

セット内容: 結婚指輪(1本)、

ハート型ジュエリーケース(結婚指輪を入れてお届けします)

「ハナノキ」制作ミニフラスタ、婚姻届、結婚証明書

※本商品は推し活を応援するためのものです

<推し活は「恋愛感情」「結婚願望」にまで発展する>

推しへの最上級の愛情の証として、いま注目を集める「推しとの結婚」。

立教大学社会学部の2020年調査では、マンガ、アニメ、ゲーム等に登場するキャラクターに対する恋愛感情や結婚意向がおよそ15%見られるなど、近年の「推し活」には、推しに対する「愛情表現」の帰結として、「結婚」を意識する層が一定数存在することが明らかになっています。

また、日本性教育協会による全国の中・高・大学生を対象に実施された第8回青少年の性行動全国調査報告『「若者の性」白書』の中でも、平均約15%が「推しに対する恋愛感情」を持っていることが報告されています。

■商品の特徴

<ジュエリーブランドならではの高級感と「推しのカラーを選べる」「本物の宝石を使用した」結婚指輪の実現>

推し婚リングセット「Sou」は、センターにダイヤモンド、サイドには推しのカラー(色)に合わせた宝石を選べるのが最大の特徴。

しかも選べるのはすべて天然・本物の宝石です。

また内側にはイニシャルや、メッセージなどお好きな刻印が入れられます。

結婚指輪の定番であるダイヤモンドをはじめ、ルビーやサファイアなどたくさんの選択肢の中から、「推し」を表す最適な一石を選べます。

<「ハナノキ」製のフラワースタンド(フラスタ)や結婚証明書がついたパッケージ商品→「リアルさ」をどこまでも追及>

推し婚リングセット「Sou」は、推し婚パッケージとして、結婚指輪だけでなく、婚姻届と結婚証明書、ミニフラスタもセットです。

推し活界隈で大人気のフラワーショップ「ハナノキ」(本社:東京都葛飾区)に依頼して制作するミニフラスタも10色よりお好きなカラーを選べます。

また、結婚証明書は同社オリジナルのデザインにおふたりのお名前を記入し、写真立てにセッティングした状態でお届けしますので、結婚指輪やミニフラスタとともに飾り、写真撮影も出来ます。

<こんな方にお勧め>

*いつも「推し」のことを考え、「推し」と生涯を共にしたい方

*いつも「推し」を身近に感じていたい、日常生活で「推しとの関係」を常に感じていたい方

*「自分だけの」「世界にたったひとりの」推しと、自身との関係を示すオリジナル「推し」アイテムが欲しい方

