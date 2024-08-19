¡ÖÂç²ñ¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤¿¡×ºÇ¸å¤Þ¤Çº®Íð¤¬Â³¤¤¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡±ÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò²óÁÛ¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÁûÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×
¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¿å¼ÁÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡É¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡2024Ç¯¤Î²Æ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£º£²ó¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤É¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ³°¤äÂç²ñ±¿±Ä¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¡ª ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ÞÎØÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Øinside the games¡Ù¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¡ÖÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´ñÌ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ºÇ½é¤Ë³«²ñ¼°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÀÁè¤äÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÁûÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤äºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤Î±é½Ð¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³«²ñ¼°¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢Éî¿«¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤«¤é¸ø¼°¼Õºá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢Áª¼êÆþ¾ì»þ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î´Ö°ã¤¤¤ä¡¢¥È¥í¥«¥Ç¥í¹¾ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼°Åµ¤Ç·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ´ú¤¬¡¢¾å²¼µÕ¤Î¾õÂÖ¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÉÔ¼êºÝ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼êÂ¼¤Î´Ä¶¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©»öÌÌ¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤Ê¤¤µï½»¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¤ÎÀÊÌ¤ò¤á¤°¤ë½Ð¾ì»ñ³ÊÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÊÌ»ñ³ÊÏÀÁè¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤â¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÇº¤Þ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎÁà½÷»Ò¼ïÌÜÊÌ¾²·è¾¡¤ÎÆ¼¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Çº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿ºÎÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç²ñ¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡£Î¦¾åÃË»Ò5000m¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢Ê£¿ôÁª¼ê¤ÎÅ¾ÅÝ¤ä¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¿ÊÏ©Ë¸³²¤Ê¤É¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç²ñ¤ò¡È±øÀ÷¡É¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢¥»¡¼¥ÌÀî¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥»¡¼¥ÌÀî¤ò°ÂÁ´¤Ë±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë14²¯¥æ¡¼¥í¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î±øÀ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥µ»¤Ï¾ï¤ËÃæ»ß¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ³«ºÅ´ü´Ö¤ÎÃæ¤ÇÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Ï¡¢ÊÄËë¤·¤¿¸½ºß¤â³Æ¹ñ¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£100Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]