¥Õ¥§¥¤¥¨¾åÅÄåºÀ¤¡¢¸òÂåÄ¾Á°¤Î¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡É¤¬ÏÃÂê ¡Ö²¿¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö25Ç¯¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¡£
18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥º¥¦¥©¥ìÀï¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸òÂåÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸ª¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¾åÅÄ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊýË¡¤Ç¸òÂå½Ð¾ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¹¥Ò¥ë¥È¥«¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é²¿¤òÆÀ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ï¥Ï¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸25Ç¯¤Ç¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È·ëº§¤·¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë±ü¤µ¤ó5¿Í
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡×¡¢¡Ö¾×·âÅª¤Ê½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨Áª¼ê¤¬¸òÂåÁ°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¡£