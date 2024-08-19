¥Õ¥©¡¼¥¯²Î¼ê¡¦¹âÀÐ¤È¤â¤ä¤µ¤ó»àµî¡¡£¸£²ºÐ¡¡¡Ö¼õ¸³À¸¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ê¤É
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯²Î¼ê¤Î¹âÀÐ¤È¤â¤ä¡ÊËÜÌ¾¡¦¿¬ÀÐÍ§Ìé¡á¤·¤ê¤¤¤·¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸ø¼°£È£Ð¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¸£²ºÐ¡£
¡¡£´£±Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î©¶µÂçÊ¸³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡££¶£¶Ç¯¤Ë¡Ö¤«¤´¤ÎÄ»¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡££¶£¸Ç¯¤Ë¡Ö¼õ¸³À¸¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£
¡¡£¶£¹Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤òÄä»ß¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤¿¸å¡¢£·£°Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¥»¥Ö¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£¸£±ºÐ¤Ç¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£