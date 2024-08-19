ÁíºÛÁª¤Ø¾åÀîÂç¿Ã¡Ö¼ê¤´¤¿¤¨´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ï¸á¸å¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19Æü¸á¸å¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÄ«¡¢¾åÀî³°Ì³Âç¿Ã¤äºØÆ£·Ð»ºÂç¿Ã¤â°ÕÍß¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦ÈÓ»³ÍºÌðµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¸áÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö»ä¤Ï´é¸«¤»¤Î¤Ä¤â¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤Ïºþ¿·´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¢¤ÇÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ÂÇÜÇÉ¤À¤È¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÀî³°Ì³Âç¿Ã
¡ÖÎ©¸õÊä¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¾åÀîÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸´ßÅÄÇÉ¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£·Ð»ºÂç¿Ã¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢ÀÐÇË»á¤ä²ÏÌî»á¤¬º£½µÃæ¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤È¤·¤ÆÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦ÈÓ»³ÍºÌðµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¸áÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö»ä¤Ï´é¸«¤»¤Î¤Ä¤â¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¢¤ÇÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ÂÇÜÇÉ¤À¤È¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÀî³°Ì³Âç¿Ã
¡ÖÎ©¸õÊä¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¾åÀîÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸´ßÅÄÇÉ¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£·Ð»ºÂç¿Ã¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢ÀÐÇË»á¤ä²ÏÌî»á¤¬º£½µÃæ¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤È¤·¤ÆÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£