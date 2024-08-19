Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶­¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï18Æü¡¢¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Î¶¶¤ò¿·¤¿¤ËÇË²õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï18Æü¡¢¹ñ¶­¤òÀÜ¤¹¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¥»¥¤¥àÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤òÇúÇË¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¶¶¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁ°Àþ¤ËÊª»ñ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÊäµëÏ©¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢16Æü¤Ë¤â¥»¥¤¥àÀî¤Ë²Í¤«¤ëÊÌ¤Î¶¶¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢±Û¶­¹¶·â¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢·³¤«¤é¤Î¹¶·â¤òËÉ¤°´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÀïÁè¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢6Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶­¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Ê¤É¤«¤é5000¿Í°Ê¾å¤ÎÊ¼ÎÏ¤ò¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËºÆÇÛÈ÷¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£