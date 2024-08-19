2024Ç¯8·î19Æü¡Á8·î25Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯8·î19Æü¡Á8·î25Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¡ª
¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤â¡¢½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¿´ÇÛÀ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÀÊ¬¤Ç¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï¥¢¥ì¡×Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÇ¤¤»¡¢¤Ê¤ê¤æ¤Ç¤¤»¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÊÑ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ°¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª
º£½µ¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê²ÆµÙ¤ß¤ò¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤à¡¢µÙ¤à¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡£
°¦¤â¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇOK¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë³Ú´Ñ¼çµÁ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¡ª
¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤â¡¢½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¿´ÇÛÀ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÀÊ¬¤Ç¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï¥¢¥ì¡×Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÇ¤¤»¡¢¤Ê¤ê¤æ¤Ç¤¤»¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÊÑ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ°¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª
º£½µ¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê²ÆµÙ¤ß¤ò¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤à¡¢µÙ¤à¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡£
°¦¤â¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇOK¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)