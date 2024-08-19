2024Ç¯8·îÂè4½µ¤Î¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯8·î19Æü¡Á8·î25Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

µ¤¤Þ¤°¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢
µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡¢¿´¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡£

¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£

¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿´ÀÑ¤â¤ê¤äÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤³Ú¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤­¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¤äÅª¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥éÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡¢ÀÑÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤ò³«¤¯¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤Þ¤Þ¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¿´¤òµÙ¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

º£Æü¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤¯¤µ¤¯¤È¤³¤Ê¤·¡¢µÞ¤®¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÆî¤ÎÅç¤ÎÂç²¦É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£

»Å»ö¤âÊªÊ¬¤«¤ê¤è¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¡¢´õË¾¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡£

°¦¤Ï¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)