Ãæ¹ñ±Ç²è»Ô¾ì¡¢2024Ç¯²ÆµÙ¤ß¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬100²¯¸µ¤òÆÍÇË
Ãæ¹ñ¤Î2024Ç¯²ÆµÙ¤ßÏÈ¡Ê6¡Á8·î¡Ë¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡ÊÁ°Çä¤ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬17Æü¸á¸å11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç100²¯¸µ¡ÊÌó2060²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¾å±Çµ¬ÌÏ¡¢´ÑµÒ¹½À®¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤ËÀê¤á¤ëÃæ¾®ÅÔ»Ô¤Î³ä¹ç¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯²ÆµÙ¤ßÏÈ¤Î±Ç²è¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10¡¥9¡óÁý¤Î3400Ëü²ó°Ê¾å¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å±Ç±Ç²è´Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4¡¥6¡óÁý¤Î1Ëü2515Å¹¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤Î¾å±Ç±Ç²è´Û¿ô¤ÎºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè´Û¼Ô¤Î¹½À®ÌÌ¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯²Æ´ü¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍè´Û¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç22¡¥0¡ó¤È¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î21¡¥3¡ó¤ò¾®Éý¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¼ûÍ×¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÍè´Û¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï16¡¥8¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î15¡¥3¡ó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯Ï¢Â³¤·¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è´Û¤¬±Ç²è´Õ¾Þ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024¹ñ²ÈÂç·à±¡¹ñºÝ¥ª¥Ú¥é±Ç²èÅ¸¤ÏÁ´¹ñ24ÅÔ»Ô¤Î300Í¾¤ê¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Î´ÑµÒ¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾·Ý½Ñµ¡´Ø¤¬»£±Æ¡¦À©ºî¤·¤¿¥ª¥Ú¥é±Ç²è¡¢µþ·à±Ç²è¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±é·à¡¢²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤È¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë