Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì Ê¡ÂôÍ¡µÈ¡¢2°Ì ²ÅÄÁí»Ê¡¢1°Ì¤Ï¡Ä
1963Ç¯¤«¤éÂ³¤¯NHK¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¡£Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËëËö¡¦°Ý¿·¤Î¤³¤Î¿ÍÊª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡Ê¡ÂôÍ¡µÈ
2°Ì¡¡²ÅÄÁí»Ê
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1835Ç¯¤ËÂçºå¤ÎÃæÄÅÈÍÂ¢²°Éß¤Ç²¼µéÉð»Î¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë·¼ÌØ¡Ê¤±¤¤¤â¤¦¡Ë»×ÁÛ²È¡£Éã¿Æ¤Î»à¸å¤Ï¼ô³Ø¼Ô¡¦ÇòÀÐ¾È»³¤äÍö³Ø¼Ô¡¦½ïÊý¹¿°Ã¤Ë»Õ»ö¤·¡¢1858Ç¯¤Ë¤Ï¹¾¸Í¤ÎÃæÄÅÈÍÃæ²°Éß¤ËÍö³Ø½Î¡Ê¸å¤Î·ÄØæµÁ½Î¡Ë¤ò³«¹»¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«¿È¤Î¸«Ê¹¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤òÎòË¬¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÃø½ñ¤ò»Ä¤·¤ÆÀ¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤ÎÀº¿À¤ò¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1842Ç¯¤ËÎ¦±üÇò²ÏÈÍ»Î¡¦²ÅÄ¾¡¼¡Ïº¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹¾¸Í¤Î·õ½ÑÆ»¾ì¡¦»î±Ò´Û¤Ç¶¦¤ËÅ·Á³Íý¿´Î®¤ò³Ø¤ó¤À¶áÆ£Í¦¤È¶¦¤ËÏ²»ÎÂâ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿Èþ·Á¤Î·õ»Î¡£»î±Ò´Û¤Ç½ÎÆ¬¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤ÉÂî±Û¤·¤¿·õ½Ñ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¤·¡¢¿·ÀñÁÈ¤Ç¤â°ìÈÖÂâ¤ÎÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÃÓÅÄ²°»ö·ï¤Ê¤É¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÙ·ë³Ë¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ1868Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1835Ç¯¤ËÇÀ²È¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌçÄï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î±Ò´Û¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£Í¦¡¢²ÅÄÁí»Ê¤È¶¦¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ÇµþÅÔ¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿·õ»Î¡£¿·ÀñÁÈ¤ÎÉûÄ¹¤È¤·¤ÆÃÓÅÄ²°»ö·ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¡¢1867Ç¯¤Ë¸«²öÁÈ¤Î´ÎÀù³Ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ÆËë¿Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µìËëÉÜ·³¤È¿·À¯ÉÜ·³¤Ë¤è¤ëÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ë»²²Ã¤·¡¢1869Ç¯¤ËÈ¡´Û¤Î¸ÞÎÇ³Ô¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËëËö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ï²»ÎÂâ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î¡ÖÅÚÊýºÐ»°¡×¤È¡Ö²ÅÄÁí»Ê¡×¤¬1°Ì¤òÁè¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á41°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦ËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§287É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î01Æü¡Á2024Ç¯8·î15Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡Ê¡ÂôÍ¡µÈ
2°Ì¡¡²ÅÄÁí»Ê
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ÖÊ¡ÂôÍ¡µÈ¡×¡ª
1835Ç¯¤ËÂçºå¤ÎÃæÄÅÈÍÂ¢²°Éß¤Ç²¼µéÉð»Î¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë·¼ÌØ¡Ê¤±¤¤¤â¤¦¡Ë»×ÁÛ²È¡£Éã¿Æ¤Î»à¸å¤Ï¼ô³Ø¼Ô¡¦ÇòÀÐ¾È»³¤äÍö³Ø¼Ô¡¦½ïÊý¹¿°Ã¤Ë»Õ»ö¤·¡¢1858Ç¯¤Ë¤Ï¹¾¸Í¤ÎÃæÄÅÈÍÃæ²°Éß¤ËÍö³Ø½Î¡Ê¸å¤Î·ÄØæµÁ½Î¡Ë¤ò³«¹»¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«¿È¤Î¸«Ê¹¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤òÎòË¬¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÃø½ñ¤ò»Ä¤·¤ÆÀ¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤ÎÀº¿À¤ò¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡Ö²ÅÄÁí»Ê¡×¡ª
1842Ç¯¤ËÎ¦±üÇò²ÏÈÍ»Î¡¦²ÅÄ¾¡¼¡Ïº¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹¾¸Í¤Î·õ½ÑÆ»¾ì¡¦»î±Ò´Û¤Ç¶¦¤ËÅ·Á³Íý¿´Î®¤ò³Ø¤ó¤À¶áÆ£Í¦¤È¶¦¤ËÏ²»ÎÂâ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿Èþ·Á¤Î·õ»Î¡£»î±Ò´Û¤Ç½ÎÆ¬¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤ÉÂî±Û¤·¤¿·õ½Ñ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¤·¡¢¿·ÀñÁÈ¤Ç¤â°ìÈÖÂâ¤ÎÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÃÓÅÄ²°»ö·ï¤Ê¤É¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÙ·ë³Ë¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ1868Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ÖÅÚÊýºÐ»°¡×¡ª
1835Ç¯¤ËÇÀ²È¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌçÄï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î±Ò´Û¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£Í¦¡¢²ÅÄÁí»Ê¤È¶¦¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ÇµþÅÔ¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿·õ»Î¡£¿·ÀñÁÈ¤ÎÉûÄ¹¤È¤·¤ÆÃÓÅÄ²°»ö·ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¡¢1867Ç¯¤Ë¸«²öÁÈ¤Î´ÎÀù³Ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ÆËë¿Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µìËëÉÜ·³¤È¿·À¯ÉÜ·³¤Ë¤è¤ëÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ë»²²Ã¤·¡¢1869Ç¯¤ËÈ¡´Û¤Î¸ÞÎÇ³Ô¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËëËö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ï²»ÎÂâ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î¡ÖÅÚÊýºÐ»°¡×¤È¡Ö²ÅÄÁí»Ê¡×¤¬1°Ì¤òÁè¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á41°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦ËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§287É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î01Æü¡Á2024Ç¯8·î15Æü