aespa、海外女性歌手で史上初！2年連続となる東京ドーム公演が大成功…2日間で9万4000人が熱狂

4人組グローバルグループaespa(エスパ)が、8月17日、18日の2日間、東京ドームで「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」を開催し、2日間で94,000人を動員した。aespaにとっては日本デビュー後初、そして昨年に続き2度目の東京ドームだが、海外女性アーティストの2年連続東京ドーム公演は、史上初の快挙となる。

本公演は6月29日のソウルを皮切りに、福岡、名古屋、埼玉、シンガポール、大阪、香港、台北、東京、ジャカルタ、シドニー、メルボルン、マカオ、バンコクなど年内に14地域をまわり、aespa2度目のワールドツアーの一環で、「SYNK:PARALLEL LINE」という副題が表すように、パラレルワールドに存在するaespaの物語がコンセプトになっている。日本では7月6日よりアリーナツアー「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN」として福岡、名古屋、埼玉、大阪の4都市で9公演を開催し、全公演ソールドアウトで計10万人を動員。その日本公演の集大成となる東京ドーム公演2日間のチケットも全席完売させ、さらに機材席も売り切れとなる人気振りだ。「SPECIAL EDITION」というだけあり、アリーナツアーから演出もセットリストもアレンジも衣装もアップグレード。特にセンターに設けられた円形ステージは演出の幅を拡げ、アリーナツアーに訪れたファンにも新鮮な驚きを与えた。この東京ドーム公演では、7月3日にリリースした日本デビュー曲「Hot Mess」「Sun and Moon」「ZOOM ZOOM」といった日本オリジナル曲3曲すべてがライブで歌われた。まずはオープニングの演出から、ゴージャスに変貌を遂げた。大勢のダンサーの群舞から始まり、ドレープを纏った巨大な布に4人のシルエットが浮かび上がると、スクリーンがセンターから開いてリフターに乗ったKARINA、WINTER、GISELLE、NINGNINGが純白の衣装で登場した瞬間に、東京ドームに大きなどよめきが起こった。この新演出に加え、GISELLEが金髪になっていたのも衝撃的だった。さらに1曲目の「Drama」から新たにセットリストに加えられた4曲目の「Girls + Savage」までの怒涛のヒット曲の応酬に、東京ドームがかつてないほどの大きなファンのコールの声に包まれた。韓国最大のストリーミングサイト「MelOn」で2024年にリリースされた楽曲の中で最長期間となる12週連続1位の記録を現在も更新中の大ヒット曲「Supernova」でコールの熱をさらに高めると、「Mine」で少し落ち着きを取り戻し、続く日本オリジナル曲「Sun And Moon」からはキュートな曲で全員のボーカル力をアピールした。中盤の目玉は、4人4様のカラーを見せたソロ曲だ。GISELLEの「Dopamine」は、彼女自身が作詞・作曲に参加したR&B曲。新しい深紅のドレスに金髪がよく映えていた。KARINAはヒップホップを用いた自身作詞の「UP」を披露。フェミニンな印象の彼女が、鋭い眼差して上着を脱ぎ捨てたときの歓声の大きさは驚くべきほど。カッコいいKARINAが堪能できた。NINGNINGは自身で作詞、振付に参加したR&Bダンス曲「Bored」で、ダンスもじっくり披露。WINTERは作詞・作曲を手掛けたEDMテイストの「Spark」で布にシルエットを映し出す演出を効かせた。各人の衣装がアップデートされたのも見どころとなった。7月3日にリリースした日本デビュー曲「Hot Mess」からは、一気に楽しいムードに。この曲が表題曲となった日本デビューシングル「Hot Mess」はオリコンデイリーチャート1位、ウィークリーチャート2位を獲得し、日本での人気を実証。なお、今回の東京ドーム公演に合わせ、本日付けのオリコンデイリーチャートでも再び1位の座に返り咲いた。「Hold On Tight」でさらに楽しさを加速させると、日本オリジナル曲「ZOOM ZOOM」をこの東京ドームで初披露。大勢のダンサーと作り上げるパフォーマンスは、東京ドームらしいスケールの大きさを見せつけた。