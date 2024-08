Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」の、第4世代モデルが2024年秋頃にリリースされると報じられています。第4世代AirPodsは2つのバリエーションがあり、安価なエントリーモデルとアクティブノイズキャンセリング機能搭載のミドルレンジモデルになるとのことです。Why Is Apple Building Own Modem? Company Plays Long Game in Dropping Qualcomm - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-08-18/why-is-apple-building-own-modem-company-plays-long-game-in-dropping-qualcomm-lzzk8616Gurman: AirPods 4 still coming this fall in two new variants - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/08/18/gurman-airpods-4-still-coming-this-fall-in-two-new-variants/New AirPods 4 to feature USB-C and active noise cancellationhttps://appleinsider.com/articles/24/08/18/new-airpod-models-to-be-included-in-fall-2024-hardware-lineupApple AirPods 4 headphones to be released next month - Gizchina.comhttps://www.gizchina.com/2024/08/18/apple-airpods-4-release-next-month/Where are the new AirPods? - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/18/24222920/where-are-the-new-airpodsAppleは2019年初頭からエントリー向けのワイヤレスイヤホンとして第2世代AirPodsを販売しています。第2世代AirPodsは初代AirPodsと同じデザインを採用しており、販売価格は税込1万9800円であるため、初めてワイヤレスイヤホンを利用する人にとって魅力的な選択肢となっています。新しい「AirPods」が登場、専用ケースがワイヤレス充電に対応&ワイヤレス充電ケースのみの販売も - GIGAZINEその後、2021年10月に第3世代AirPodsが登場。空間オーディオに対応したり、充電ケースがMagSafe対応になったりといくつかのアップデートが施されており、販売価格は税込2万6800円からです。第3世代AirPodsレビューまとめ、実際のところ誰にとって「買い」なのか? - GIGAZINEそんな既存の2つのAirPodsを置き換える新しい第4世代AirPodsをAppleが計画していると、Bloombergが報じました。Apple関連の確度の高いリーク情報を扱うマーク・ガーマン記者によると、Appleは第4世代AirPodsでエントリーモデルのAirPodsと、ミドルレンジモデルのAirPodsを計画しており、これにより第2世代AirPodsと第3世代AirPodsの両方を置き換える計画だそうです。エントリーモデルとミドルレンジモデルの大きな違いはアクティブノイズキャンセリング機能の有無になるそうです。ミドルレンジモデルの第4世代AirPodsにはアクティブノイズキャンセリング機能が搭載されることとなるものの、エントリーモデルの第4世代AirPodsには同機能が搭載されない模様。なお、AirPodsにアクティブノイズキャンセリング機能が搭載されるのは今回が初です。この他、第4世代AirPodsでは充電ケースがUSB-C対応になることも期待されています。また、エントリーモデルでは充電ケースがワイヤレス充電に対応せず、ミドルレンジモデルのみワイヤレス充電対応になるとガーマン氏は予想しています。エントリーモデルの第4世代AirPodsが「AirPods Lite」、ミドルレンジモデル第4世代AirPodsが「AirPods(第4世代)」といった具合に、2つのモデルが明確に区別される可能性もガーマン氏は指摘しました。なお、AppleはAirPods Proですでにアクティブノイズキャンセリング機能を実装しています。既存の第2世代AirPods Proに代わる第3世代AirPods ProもAppleは計画しており、これは2025年に登場するとウワサされています。第3世代AirPods Proでは新しいチップが採用され、健康関連機能が搭載されることになるという報道もあります。AppleがAirPodsに搭載する聴覚テスト機能や体温測定機能などの新機能を開発中と報道される - GIGAZINE