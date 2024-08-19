Í¹Á¥¤Ê¤É³¤±¿³ô¤¬·øÄ´¡¢¾å³¤Í¢½Ð¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÄÂ»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤É÷¡þ
¡¡ÆüËÜÍ¹Á¥<9101.T>¤ä¾¦Á¥»°°æ<9104.T>¡¢Àîºêµ¥Á¥<9107.T>¤Ê¤É³¤±¿³ô¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥»Ô¶·¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¾å³¤Í¢½Ð¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÄÂ»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ã£Æ£É¡Ë¤Ï£¸·î£±£¶Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ£²£·¡¥£´£·¹â¤¤£³£²£¸£±¡¥£³£¶¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î²¼Íî¤¬°ìÉþ¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢³¤±¿³ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥»Ô¶·¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£Åì¾Ú¤Î¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤Ç¡Ö³¤±¿¶È¡×¤Ï¾å¾ºÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS