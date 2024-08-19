2024Ç¯8·îÂè4½µ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯8·î19Æü¡Á8·î25Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤ËËþ·î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤¬¤ª¤È¤áºÂ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤»¤½¤¦¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÀáÀ©¡¢Ä´À°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Þ¤¹¡£

¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¿·¤·¤¤¿ÍÌ®¤òµá¤á¤Æ¡ª
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¡£

¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¡È·ê¡É¤òËä¤á¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¡Öº£¤µ¤é¡×¤ò³Ú¤·¤à¡£

¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¸òº¹Ãæ¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£

¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¾¯¤·ÌÌÅÝ¡¢´°Á´¥ê¥Ô¡¼¥È¡¢
¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¬¤»¡¢°ÕÌ£¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£

¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¤«¤Ã¤³¤è¤¯À¸¤­¤ë¡£
¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥à¡£

¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

Éé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¡£
ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¨¤Ð¤è¤·¡ª

¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

µ¤¤Þ¤°¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢
µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡¢¿´¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡£

¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

²û¤«¤·¤µ¤¬¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£
»×¤¤½Ð¤Î²Æ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡£

¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎºÛÎÌ¡£
¥½¥Ä¤Ê¤¯¡¢´¶¤¸¤è¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£

¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

³Ú´Ñ¼çµÁ¤Ç¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¡ª

¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

ÁªÂò¥¿¥¤¥à¡£
¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤ÎÌ¤Íè¤òÁª¤ó¤Ç¡ª

¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥à¡¼¥É¡£
¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤Î½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)