¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥É¥é1Á°ÅÄÍª¸à¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡©¡¡ÁÒÌî¿®¼¡¥³¡¼¥Á¡Ö1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤«¤Ê¡×¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨1¡¦69¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê19Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤Ï15Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç8²óÅÓÃæ6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦69¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÆâÍÆ¤â¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê1·³¡Ë¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤¢¤ë¡£½ã¿è¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤À¤«¤é¤È¤«°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤«¡¢Ç¯Îð¤È¤«Á´ÉôÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ·è¤á¤ë¡£¤½¤ÎÁè¤¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£