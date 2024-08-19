¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ¼¥á¥À¥ë¿ÜºêÍ¥°á¡¡¿ä¤·¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡Ö²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¸«¤Æ¤Æ¡×¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¤Ï¼»ÅÊ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò50¥¥íµé¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÜºêÍ¥°á¡Ê25¡á¥¥Ã¥Ä¡Ë¤¬18Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸å¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¥À¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËMC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡È¡Ê²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Ï¡Ë¾åÅÄ¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥¢¥ó¡É¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£