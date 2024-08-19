¸¶ÌýÀèÊª²¼Íî¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ûÍ×¸ºÂà·üÇ°¤¬½Å¤·¡¡¥¬¥¶ÄäÀï¶¨µÄ¤ËÃíÌÜ
Yuka Obayashi
[Åìµþ £±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥¸¥¢»þ´Ö½øÈ×¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï²¼Íî¡£Ãæ¹ñ¤Î¼ûÍ×¸ºÂà·üÇ°¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»Ô¾ì¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò½ä¤ëÄäÀï¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¾õ¶·¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£°£°£³£²£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£¹»þ£³£²Ê¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£±£³¥É¥ë¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë°Â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£¹¡¥£µ£µ¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£±£³¥É¥ë¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë°Â¤Î£·£¶¡¥£µ£²¥É¥ë¡£
Æü»º¾Ú·ô»±²¼£Î£Ó¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎµÆÀî¹°Ç·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ûÍ×¸ºÂ®¤ò½ä¤ëº¬¶¯¤¤·üÇ°¤¬Çä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ×°ø¤À¤È¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ä¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®·ã²½¤Ê¤É¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤¬Áê¾ì¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£±£µÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑÅý·×¤Ï¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê¤¬Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤¬£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ë¤Ê¤É·Êµ¤¤Î¼ºÂ®¤ò¼¨¤·¤¿¡£