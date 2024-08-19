¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤¸¤¤¤¸¤Ï¡È¤½¤Î¶Ú¤Î¿Í¡É¤Ç¡¢¤Ð¤¯¤Á¤â¡Ä¡×¡¡¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸¤¤Î©¤Á¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×¤½¤Î¸å¡Û
¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤¸¤¤¤¸¤Ï¡È¤½¤Î¶Ú¤Î¿Í¡É¤Ç¡Ä¡×
¡¡17Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Î°ãË¡ÅÒÇîÁûÆ°¤À¤í¤¦¡£ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸¤¤Î©¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯4·î11Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤äÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¦¤Ä¤í¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤¹¤´ÏÓ½÷À¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤¬»£±Æ¤·¤¿¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡ÈÈà¡É¤ÎÁÄÉã¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢±²Ãæ¤Î¿Í¡¢¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê39¡Ë¤Î°ì²È¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¡£
¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤¸¤¤¤¸¡ÊÉãÊý¤ÎÁÄÉã¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤½¤Î¶Ú¤Î¿Í¡É¤Ç¡¢¤è¤¯¤Ð¤¯¤Á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º×¤ê¤È¤«¤ÇÏªÅ¹¤ò½Ð¤¹¥Æ¥²°¤ò»ÅÀÚ¤ëÁÈ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¿ÆÊ¬¤¬°°Àî¤Ë¤¤¤Æ¡¢·î¤Ë1²ó¤È¤«¸æ³«Ä¢¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¥«¥Í¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¡£²Ö»¥¤ò»È¤¦¡Ø¤ª¤¤¤Á¤ç¤«¤Ö¡Ù¤ä¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤ò»È¤¦¡Ø¥Á¥ó¥Á¥í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ð¤¯¤Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤¬³¤¤Î¸þ¤³¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏ¢Ë®Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤Î·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¦Îòº¾¾Î¤â
¡¡°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ç¼Ú¶â¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÀìÂ°ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¡¢Ìó450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯8000Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÂç¶â¤ò¡¢Æ¹¸µ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼ÌÁÍ§¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç°ãË¡ÅÒÇî¤Î¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡½êÂ°µåÃÄ¤«¤é¤Î²ò¸Û¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿å¸¶»á¤ÏÂçÃ«¤ò´Þ¤á¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¼áÌÀ¤Î¾ì¤Ç¡¢¼«¤é¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£ÅÒ¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¤¿¶â³Û¤¬¿ô½½Ëü¡¢¿ôÉ´Ëü¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÀéËü±ß¤ÈËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Éé¤±¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¹¹¤Ë²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´¤ÎÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡È¤¶¤ó¤²¡É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿å¸¶»á¤ÎÀâÌÀ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¿Í¤¬À¤´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¤¤è¤¦¤«¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢Èà¤ÏÊÆ¹ñ»þÂå¤Î·ÐÎò¤¬Å°ÄìÅª¤ËË½¤«¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¹»¡ÊUCR¡ËÂ´¤È¤¤¤¦³ØÎò¤ä¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Îò¤Î°ìÉô¤Ë¡¢º¾¾Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤·²°¤ò³«¤¤¤¿ÁÄÉã
¡¡Èà¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ï¡¢»¥ËÚ¤«¤éÆî¤ËÌó75¥¥í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆ»±û¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ÁÄ®¤À¡£Æ»ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¿Í¹©·¡¹þ¹Á¤ÎÆÑ¾®ËÒ¹Á¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê¤Î¡Ö¹ñºÝµòÅÀ¹ÁÏÑ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡¢¤½¤·¤ÆËÜ½£¤È¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯Ãå¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö³¤¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ÁÏÑÃÏ¶è¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿å¸¶»á¤ÎÀ¸²È¼þÊÕ¤Ï¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»¦É÷·Ê¤ÊÄ¯¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Á¤Î¶á¤¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ½»æ¹©¾ì¤äÀ½Ìý½ê¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤½¤³¤ØÄÌ¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤¬½»¤àÄ¹²°¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÒÂð¤È°ìÈÌ¤Î½»Âð¤¬¡¢¤À¤À¤Ã¹¤¤Æ»¤ÎÎ¾Â¦¤Ëº®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹ÁÏÑÏ«Æ¯¼Ô¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤òÁê¼ê¤Ë¡¢º£¤«¤éÈ¾À¤µª¤Û¤ÉÁ°¡¢¿å¸¶»á¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢20ÄÚ¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ÚÃÏ¤ËÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»µï·óÅ¹ÊÞ¤ò·ú¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤·²°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤òÃÎ¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢Í¼Ä¥¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢Ãº¹Û¤ÎÊÄ»³¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤ÎÊý¤ËÎ®¤ì¤ÆÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡1³¬¤¬ÁÄÉã¤Î±Ä¤à¡Ö±É¼÷»Ê¡×¡¢¤½¤³¤ËÁÄÊì¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î2³¬¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢¿å¸¶»á¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÁÄÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÄÊì¤Ï¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡×
¡¡·ï¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÊì¤Ï¡¢¤â¤¦Îð¤Ï80¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤«¤éÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈþ¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¡¢¤è¤¯ÆÈ¤ê¿È¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¿å¸¶²È¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÉã¤âÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¿Í¤è¤·¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æþ¤ìËÏ¤òÄ¦¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¶á½ê¤ÎÅ¹¤ËÆþ¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Ç¤âÉ¬¤ºÄ¹Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãå¤Æ¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¹âµé¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ±©¿¶¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ä®Æâ¤Ë³°¤«¤é¥ä¥¯¥¶¼Ô¤¬Íè¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤ÎÁÄÉã¤¬±Ä¤à¡Ö±É¼÷»Ê¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¡¢ÉáÄÌ¤Î°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥À¿©¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢´ö¤é¤«¥«¥Í¤ò°®¤é¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢ÅÏ¤¹¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¿¤é¤Õ¤¯¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£±ü¤µ¤ó¤¬¡È¤¨¤é¤¤ÎÌ¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡É¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤¿Éã
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÄÉã¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿å¸¶»á¤Î¼ÂÉã¡¦±ÑÀ¯»á¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢±ÑÀ¯»á¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Æ±ÁëÀ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤È¤â¤Ë±ÑÀ¯·¯¤ÏÆÑ¾®ËÒ»ÔÆâ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î³¹¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬À¹¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¸µ½Ð¿È¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÈà¤Ï¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÎ¢¤ËÅ´ËÀ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢·ü¿â¤È¤«¤·¤ÆÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜµ¤¤Ç¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÜ¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤«¤é´õË¾¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Ø¥Û¥Ã¥±¡¼Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÏ¹Ò¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ëÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢Á´¤Æ±ÑÀ¯»á¤ÎÉã¿Æ¤¬¹©ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆ¬¤Î²óÅ¾¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼ê¹¤¯¾¦Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤·¤Î¾þ¤ê¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¤ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ê¤É¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹ñÎ©¸ø±à¤È¤«¤«¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ÏÃúÇ«¤ËÀö¤Ã¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ëËÌ´ó³¤ò²Ã¹©¤·¤ÆËÜ½£ÊýÌÌ¤Ë¶õÍ¢¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤Í¡£²È¤ÎÁ°¤Ë³³Ì¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¿å¸¶»á
¡¡´ñ¤·¤¯¤âÂçÃ«¤¬Ì´¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¨¤ÉËÌÊÆÂçÎ¦¤Ç¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿±ÑÀ¯»á¤Ï¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ19ºÐ¤Çµ¢¹ñ¸å¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆÑ¾®ËÒ¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼³¦¤Ç¤Î¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë±ÑÀ¯·¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¼Â¶ÈÃÄ¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÏ¸µ¤Ç¤â»Ñ¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Â²È¤Î¤¹¤·Å¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢»¥ËÚ¤¢¤¿¤ê¤Î°û¿©Å¹¤Ç½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¶á½ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åö»þ¤òÃÎ¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÆÑ¾®ËÒ¤Î³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ç°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Î¾¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ãë´Ö¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤¤°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥è¥Á¥è¥Á¤È¸¼´ØÀè¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢ÎÙ¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³èÈ¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÑÀ¯»á¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1991Ç¯¤Ë°ì²È¤Ç¤ÎÅÏÊÆ¤ò·è°Õ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ä¤¹¤·Å¹¤ò¡ÖÎ®¤ìÈÄ¡×¤È¤·¤ÆÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÁÄÉã
¡¡±ÑÀ¯»á¤¬¡Ö°ìÊ¿¤ÎÉã¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£2012Ç¯¤ËÂ©»Ò¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿±ï¤Ç¡¢16Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±µåÃÄ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀìÂ°¥³¥Ã¥¯¤òÇÒÌ¿¡£ÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÏÂ¿©¤ò¼¡¡¹¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤äÂçÃ«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤«¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤äÂ¹¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÁÄÉãÊì¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤ºÃÏ¸µ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÄÊì¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ë»þÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ä®³°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÁÄÊì¤â¿ÆÀÌ¤òÍê¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤ÎÊý¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡È¥¦¥Á¤ÎÂ¹¤Ê¤Î¤è¡É¤Ê¤É¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò´ó±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤äÂ¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â¹¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤è¤â¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤¹¤È¤ÏÃ¯¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ÒÁÄÊì¤ä¿ÆÀÌ¤Î½»¤àËÌ³¤Æ»¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ó
¡¡ÊÌ¤Î½»Ì±¤¬¤³¤¦¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³°¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤Î°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤ï¤¬Ä®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¤«¤é11Ç¯Á°¡¢¿å¸¶»á¤¬¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¡×¡Ê13Ç¯4·î20ÆüÉÕ¡Ë¤Î¿ÍÊªÍó¤Ë¡¢Æü¥Ï¥à¤ÎÄÌÌõ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈà¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é½é¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¿·Ê¹µ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÒÁÄÊì¤ä¿ÆÀÌ¤Î½»¤àËÌ³¤Æ»¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ó
¡¡Èà¤¬¸Î¶¿¤Ø¤ÎÇ®¤»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ö¡ö¡ö
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤ÇÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó1659Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢Æ¹¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ðÂ¦¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ËÎÌ·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ÁûÆ°¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¤Ë37¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¡£ÁûÆ°¤ò¤â¤í¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤«¤éº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô