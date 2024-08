【「SPY×FAMILY」103話】8月19日 配信

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」103話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて本日8月19日に公開した。

最新話となる103話では、学期休み中のアーニャの様子が描かれる。テレビではアザラシのニュースでもちきり。げんなりするロイドに「私は好きですよ、このニュース」とヨルが声をかける。フォージャー一家が穏やかに過ごす平和な1日が描かれている。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.