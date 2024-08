【ライブレポート】BE:FIRST『SUMMER SONIC 2024』でMOUNTAIN STAGEのトリを飾る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BE:FIRST『SUMMER SONIC 2024』東京公演のセットリストプレイリストが公開中!

BE:FIRSTが、8月17日・18日に大阪・東京で開催された『SUMMER SONIC 2024』に出演。3年連続の出演となった2024年はMOUNTAIN STAGEのトリを飾り、約1時間のセットリストでオーディエンスを熱狂させた。

ステージでは「Mainstream」「Masterplan」といったBE:FIRSTの真骨頂となるヒップホップナンバーから、「Set Sail」「Grow Up」など、ジャンルレスな楽曲を続々とパフォーマンス。

ラストには8月12日に先行配信となった最新曲「Blissful」をライブで初披露し、『SUMMER SONIC』MOUNTAIN STAGEのトリにふさわしいパフォーマンスで、自身の音楽を届けた。

『SUMMER SONIC 2024』東京公演のセットリストは、各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中だ。

<『SUMMER SONIC 2024』8月17日 大阪 セットリスト>

1. Mainstream

2. Masterplan

3. Milli-Billi

4. Brave Generation

5. Scream

6. Set Sail

7. Boom Boom Back

8. Spin!

9. Salvia

10. Grow Up

11. Softly

12. Don’t Wake Me Up

13. Shining One

14. Great Mistakes

15. Bye-Good-Bye

16. Blissful

<『SUMMER SONIC 2024』8月18日 東京 セットリスト>

1. Mainstream

2. Masterplan

3. Milli-Billi

4. Brave Generation

5. Scream

6. Set Sail

7. Boom Boom Back

8. Spin!

9. Salvia

10. SOS

11. Grow Up

12. Softly

13. Don’t Wake Me Up

14. Shining One

15. Great Mistakes

16. Bye-Good-Bye

17. Blissful

リリース情報

2024.08.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Blissful」

2024.08.28 ON SALE

ALBUM『2:BE』

