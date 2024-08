アニメ「KING OF PRISM(キンプリ)」シリーズの最新劇場版『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』の公開記念舞台挨拶が、17日に東京・新宿バルト9で開催され、キャスト陣の蒼井翔太(如月ルヰ役)、武内駿輔(大和アレクサンダー役)、杉田智和(高田馬場ジョージ役)、小林竜之(高田馬場ジョージGS/池袋エィス役)、寺島惇太(一条シン役)、畠中祐(香賀美タイガ役)らが登壇した。

▲ (後列左から)杉田智和、小林竜之

(前列左から)武内駿輔、蒼井翔太、寺島惇太、畠中祐

アニメ「KING OF PRISM」シリーズは、個性豊かな少年たちが観客を最もトキメかせる"プリズムスタァ"を目指し、さまざまな試練や困難に立ち向かう物語。シリーズ累計動員数は128万人を突破し(今年4月25日時点)、公開から8年経った今でも幅広いファンに愛されている。劇場では定期上映イベントが開催されており、上映中に声出しなどの"応援上映"を流行させた立役者としても知られるキンプリ。今回の最新作は、2020年1月に公開された前作『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』から約4年ぶりの封切りとなり、多くのファンがペンライトや応援うちわを持って駆けつけた。応援上映について、畠中は『映画がただ上映されるだけでは作品は完成しないのがキンプリです』と話し、『今日の皆さんのように、熱い声援や応援の声が加わってこそ、キンプリは完成します。これからも皆さんの愛をスクリーンに届けてください』とコメントした。

▲ (左から)寺島惇太、畠中祐

▲ 【出場スタァ紹介】 如月ルヰ(CV:蒼井翔太)【KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-】

蒼井は「世界中にまた、4年ぶりに届けられることができました」と感慨深げに語り、「皆さんが大好きな彼ら一人一人、そしてこれまで一緒に磨き上げてきた煌めき、いわゆる宝石ですよね。宝石が一つ一つ、各個人のオリジナルの色を放つことができました。これからも一緒にこのキンプリ、彼らへの煌めき。そして、世界中にこの煌めきを届けにいきたいなと思います」と意気込みを見せた。■関連リンク…公式WEBサイト