¡ÚÅìËÌ¤ÎÇÅç¡ÛµÜ¾ë¡¦ÅÄÂåÅç¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤Î²Æ¤ÏÇ¤È¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Á¤ã¤ª¡Á
8·î¤âÃæÈ×¡¢²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊÃæ¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅìËÌ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µÜ¾ë¡¦ÅÄÂåÅç¡£
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÅç¡¦ÅÄÂåÅç¤Ï¡¢¡ÈÇÅç¡É¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Æ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿³¤¤ÈÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¤ÎÅç¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ËÈæ¤ÙÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤ÅìËÌ¤Ï¡¢Èò½ëÃÏ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ç¹¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂåÅç / µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬
µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬¤ÎÅç¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤Ï¡¢ÇÅç¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÅç¡£¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅç¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ë¤Ï¿Í¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅçÌ±¤è¤ê¤âÇ¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÅç¤ÇÇ¤Ï¡¢Âçµù¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÄÂåÅç¤Ø¤Ï¡¢ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Á¥¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¾ì¤Ï¡ÖÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¡×¤È¡ÖÀÐ´¬ÌçÏÆÈ¯Ãå½ê¡×¤Î2¥«½ê¡£
ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¤Ø¤Ï¡¢ÀÐ´¬±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó17Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¡¢ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¤«¤éÅÄÂåÅç¡¦¿ÎÅÍÅÄ¤Î±ýÉü¤Ç2500±ß¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¤±¿¹Ò¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥óHP¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¡ª
Á¥¤ò¹ß¤ê¡¢»³¤ÎÊý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤³¤Î´ÇÈÄ¡£º¸¤ÏÇ¤¬Â¿¤¯¡¢±¦¤ÏÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¤Î°ÆÆâ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢º¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º¸¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢·Ê¿§¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½»Âð³¹¤«¤é»³Æ»¤Ø¡£¤³¤Î»³Æ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¡ÖÅÄÂåÅç Åç¤Î¤¨¤¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Æ»¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚ±¢¤¬Â¿¤¯ÎÃ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åÊ¬Êäµë¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åç¤Î¤¨¤¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤ËÁø¶ø¡Ä¡ªÇ¤¿¤Á¤â½ë¤¤¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÆü±¢¤Ç¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¿¤Á¤Ï¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
15Ê¬¤Û¤É¤Î»³Æ»¤òÅÐ¤ë¤È¡¢Åç¤ÎÃæ¿´Éô¡ÖÅÄÂåÅç Åç¤Î¤¨¤¡×¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¿©»ö¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12:00¡Á12:30¤Î´Ö¡¢Ç¤¿¤Á¤¬¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¤·¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥«¥ì¡¼¡×¡Ê800±ß¡Ë¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡Ê850±ß¡Ë¡Ö¤¤Ä¤Í¤³¤¦¤É¤ó¡×¡Ê770±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Åç¤Î¤¨¤¤Î³°¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤¬¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤«¡¢Èæ³ÓÅªÇ¤Î¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Åç¤Î¤¨¤¤ò½Ð¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êâ¤¤¤¿½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¿À¼Ò¡×¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÇ¿ÀÍÍ¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¡¢Ä»µï¤Î±ü¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤ÎÃÖÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÇ¿À¼Ò¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ë¤Ï¡¢Ç¿À¼Ò¤Î¤Û¤«¤Ë¤â2¤Ä¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Åç¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¼«Á³¤ÈÇ¤ËÌþ¤µ¤ì¤è
µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬¤Ë¤¢¤ëÇÅç¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÅÄÂåÅç¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£µ¢¤ê¤ÎÁ¥¤Î»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÅÄÂåÅçÆâ¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤«¤é±Â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÍèÅç¼Ô¤Ë¤è¤ë±Â¤ä¤ê¤Ï¶Ø»ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¤¸¤ã¤é¤·¤ä¥Þ¥¿¥¿¥Ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø»ß»ö¹à¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÅç¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¡£
ÅÄÂåÅç
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÅÄÂåÉÍ
ÅÄÂåÅç¡¡Åç¤Î¤¨¤
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÅÄÂåÉÍ»úÆâ»³69-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á15:00¡¢¤â¤·¤¯¤Ï10:00¡Á13:00¡Ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¸ø¼°Instagram¡§@tashirojima_shimanoeki
¸ø¼°HP¡§http://tashirojima-no-kurashigoto.com/
ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥ó¡¡ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÃæ±û1-14-5 ¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ÉMOTOMACHI 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á17:00
¸ø¼°HP¡§http://ajishimaline.com/
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅìËÌ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µÜ¾ë¡¦ÅÄÂåÅç¡£
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÅç¡¦ÅÄÂåÅç¤Ï¡¢¡ÈÇÅç¡É¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Æ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿³¤¤ÈÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¤ÎÅç¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ËÈæ¤ÙÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤ÅìËÌ¤Ï¡¢Èò½ëÃÏ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ç¹¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬¤ÎÅç¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤Ï¡¢ÇÅç¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÅç¡£¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅç¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ë¤Ï¿Í¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅçÌ±¤è¤ê¤âÇ¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÅç¤ÇÇ¤Ï¡¢Âçµù¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÄÂåÅç¤Ø¤Ï¡¢ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Á¥¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¾ì¤Ï¡ÖÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¡×¤È¡ÖÀÐ´¬ÌçÏÆÈ¯Ãå½ê¡×¤Î2¥«½ê¡£
ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¤Ø¤Ï¡¢ÀÐ´¬±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó17Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¡¢ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê¤«¤éÅÄÂåÅç¡¦¿ÎÅÍÅÄ¤Î±ýÉü¤Ç2500±ß¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¤±¿¹Ò¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥óHP¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¡ª
Á¥¤ò¹ß¤ê¡¢»³¤ÎÊý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤³¤Î´ÇÈÄ¡£º¸¤ÏÇ¤¬Â¿¤¯¡¢±¦¤ÏÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¤Î°ÆÆâ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢º¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º¸¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢·Ê¿§¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½»Âð³¹¤«¤é»³Æ»¤Ø¡£¤³¤Î»³Æ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¡ÖÅÄÂåÅç Åç¤Î¤¨¤¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Æ»¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚ±¢¤¬Â¿¤¯ÎÃ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åÊ¬Êäµë¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åç¤Î¤¨¤¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤ËÁø¶ø¡Ä¡ªÇ¤¿¤Á¤â½ë¤¤¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÆü±¢¤Ç¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¿¤Á¤Ï¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
15Ê¬¤Û¤É¤Î»³Æ»¤òÅÐ¤ë¤È¡¢Åç¤ÎÃæ¿´Éô¡ÖÅÄÂåÅç Åç¤Î¤¨¤¡×¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÇÅç¤ÎÅç¤Î¤¨¤¡÷ÅÄÂåÅç(@tashirojima_shimanoeki)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¿©»ö¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12:00¡Á12:30¤Î´Ö¡¢Ç¤¿¤Á¤¬¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¤·¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥«¥ì¡¼¡×¡Ê800±ß¡Ë¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡Ê850±ß¡Ë¡Ö¤¤Ä¤Í¤³¤¦¤É¤ó¡×¡Ê770±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Åç¤Î¤¨¤¤Î³°¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤¬¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤«¡¢Èæ³ÓÅªÇ¤Î¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Åç¤Î¤¨¤¤ò½Ð¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êâ¤¤¤¿½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¿À¼Ò¡×¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÇ¿ÀÍÍ¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¡¢Ä»µï¤Î±ü¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤ÎÃÖÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÇ¿À¼Ò¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂåÅç¤Ë¤Ï¡¢Ç¿À¼Ò¤Î¤Û¤«¤Ë¤â2¤Ä¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Åç¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¼«Á³¤ÈÇ¤ËÌþ¤µ¤ì¤è
µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬¤Ë¤¢¤ëÇÅç¡ÖÅÄÂåÅç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÅÄÂåÅç¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£µ¢¤ê¤ÎÁ¥¤Î»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÅÄÂåÅçÆâ¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤«¤é±Â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÍèÅç¼Ô¤Ë¤è¤ë±Â¤ä¤ê¤Ï¶Ø»ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¤¸¤ã¤é¤·¤ä¥Þ¥¿¥¿¥Ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø»ß»ö¹à¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÅç¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¡£
ÅÄÂåÅç
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÅÄÂåÉÍ
ÅÄÂåÅç¡¡Åç¤Î¤¨¤
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÅÄÂåÉÍ»úÆâ»³69-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á15:00¡¢¤â¤·¤¯¤Ï10:00¡Á13:00¡Ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¸ø¼°Instagram¡§@tashirojima_shimanoeki
¸ø¼°HP¡§http://tashirojima-no-kurashigoto.com/
ÌÖÃÏÅç¥é¥¤¥ó¡¡ÀÐ´¬Ãæ±ûÈ¯Ãå½ê
½»½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÃæ±û1-14-5 ¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ÉMOTOMACHI 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á17:00
¸ø¼°HP¡§http://ajishimaline.com/