Á°ÅÄÂçÁ³¤¬´°Á´Éü³è¤Î2¥´¡¼¥ë!! »î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¡ÖI want to next game¡Ä¤¢¡¼°ã¤¦No, No(¾Ð)¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬18Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Î¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥óÀï¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤ò·ç¾ì¤·¡¢º£·î11Æü¤ÎÂè2Àá¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾4Ê¬¡¢MF´ú¼êÎç±û¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯Æ±15Ê¬¡¢Á°ÅÄ¤¬Éâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈÁê¼êDF¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿GK¤è¤ê¤â°ìÂÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤Ï3-1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Á°ÅÄ¤Ï¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£±Ñ¸ì¤Ç±þÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡Àï¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÏÃ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖI want to next game¡Ä¡×¤ÈÆ°»ì¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¢¡¼°ã¤¦No, No(¾Ð)¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£¡ÖI want to score the goal next game(¼¡Àï¤âÆÀÅÀ¤·¤¿¤¤)¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤·¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤ò·ç¾ì¤·¡¢º£·î11Æü¤ÎÂè2Àá¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾4Ê¬¡¢MF´ú¼êÎç±û¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯Æ±15Ê¬¡¢Á°ÅÄ¤¬Éâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈÁê¼êDF¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿GK¤è¤ê¤â°ìÂÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤Ï3-1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
"Good to get the win and into the next round of the cup - that's the job." ️— Premier Sports (@PremSportsTV) August 18, 2024
Daizen Maeda and Callum McGregor speak after today's victory for @CelticFC #PremierSportsCup pic.twitter.com/7PQbf2gLLY