Mrs. GREEN APPLE「familie」Teaser Movie #2公開
■「familie」MVは8月20日0時にプレミア公開！公開直前の19日23時30分からYouTube生配信も決定
Mrs. GREEN APPLEが、“5ヵ月連続リリース”の締めくくりとなる、Honda 新型FREED CMソング「familie」MVのTeaser Movie #2が公開。併せて8月20日 0時にMVがプレミア公開されるURLが発表された。
Teaser Movie #2には、メンバーの大森元貴 （Vo＆Gu）、若井滉斗 （Gu）、藤澤涼架 （Key）を含めた計7名が談笑するさまが映し出されており、ここから何が始まるのか、期待感の高まるものとなっている。
8月20日0時にその全貌が明らかとなる瞬間を、ぜひYouTubeリマインダー設定をして見逃さないようにしよう。
さらに、そのMVプレミア公開直前となる8月19日23時30分から『Mrs. GREEN APPLE “5ヶ月連続リリース締めくくり” YouTube生配信』が行われることも決定。「familie」で締めくくられる5ヵ月連続リリースを振り返ることがタイトルからも想像される。MVプレミア公開とともに必見だ。
リリース情報
2024.08.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「familie」
Mrs. GREEN APPLE “5ヶ月連続リリース締めくくり” YouTube生配信 ※8月19日23時30分公開予定
https://youtube.com/live/aXyjprv5Pqs
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/