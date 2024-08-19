ÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø±à¤Ë¤Ï·ìº¯¤é¤·¤­¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿=2024Ç¯8·î19Æü¸áÁ°9»þ11Ê¬¡¢ÂçºåÉÜË­Ãæ»Ô¡¢¾®Åç¹°Ç·»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡18Æü¸á¸å10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜË­Ãæ»Ô¾±Æâ¹¬Ä®¤Î¹¬Ä®¸ø±à¤Ç¡ÖÊ£¿ô¿Í¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡Ë­ÃæÆî½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø±à¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½ê»ýÉÊ¤«¤é¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Î20ÂåÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ­¤Ï²¼È¾¿È¤¬Íç¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢´é¤¬¼ð¤ì¡¢¸ý¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÄÌÊó¤ÎÌó30Ê¬Á°¤«¤é¡¢ÃËÀ­¤¬5¡Á10¿Í¤Û¤É¤ÎÆ±À¤Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡½ð¤Ï½¸ÃÄË½¹Ô¤Ë¤è¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË½÷¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£