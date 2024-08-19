¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×²¦¼Ô¥·¥Æ¥£¤ËÇÔ¤ì¹õÀ±È¯¿Ê¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡ÖÆü¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬ÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
18Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ò¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
»î¹ç¤Ï18Ê¬¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÁ°¤Ë¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¼¡¡¹¤Ë¿·ÀïÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢84Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á¤Ë¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£È¿·â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤òÍî¤È¤·¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÇÔ¤ì¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·òÆ®¤·¤¿¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Éé¤±¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁè¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½Ö´Ö¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÈÈà¤é¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÆÃ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤ÎÈà¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ÇÃ£¿Í¤À¡×
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é½ù¡¹¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£Ãå¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ÎÁ°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥ÎÀï¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀè¤ò¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢Êý¸þÀ¤ÏÀµ¤·¤¤¤·¡¢Æü¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
18Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ò¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
»î¹ç¤Ï18Ê¬¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÁ°¤Ë¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤òÍî¤È¤·¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÇÔ¤ì¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·òÆ®¤·¤¿¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Éé¤±¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁè¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½Ö´Ö¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÈÈà¤é¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÆÃ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤ÎÈà¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ÇÃ£¿Í¤À¡×
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é½ù¡¹¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£Ãå¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ÎÁ°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥ÎÀï¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀè¤ò¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢Êý¸þÀ¤ÏÀµ¤·¤¤¤·¡¢Æü¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×