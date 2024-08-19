Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¡¢»ÔÃæ¶ä¹Ô¤Ø¤Î¶âÍ¢ÆþÏÈ³ä¤êÅö¤Æ¤òºÆ³«¡á¾ÃÂ©¶Ú
¡Î£±£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Ê£¿ô¤ÎÃæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤¬º£·î¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤Ê¶âÍ¢ÆþÏÈ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢£´¿Í¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¶âÁê¾ì¤¬Â¸µ¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ûÍ×¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤Î¸«¹þ¤ß¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¶âÃÏ¶â¼ûÍ×¤¬Æß²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶âÍ¢ÆþÏÈ¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï£²¥«·î´ÖÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñÀª¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤¤Ï¡¢£³¡½£´·î¤Î¶âÃÏ¶â²Á³Ê¾å¾º¤Î¼ç°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¤¬²óÉü¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÊõ¾þÍÑ¼ûÍ×¤Ï¤Þ¤À¼å¤¤¤¬¡¢Åê»ñ¼ûÍ×¤Ï·òÁ´¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¡¢¿ÍÌ±¸µ¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å´Þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¶â¤ÎÍ¢ÆþÏÈ³ä¤êÅö¤Æ¤ò¿ô¥«·î´ÖÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î³ä¤êÅö¤ÆÃæ»ß¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¼å¤¤¤¿¤á»ÔÃæ¶ä¹Ô¼«ÂÎ¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¶â½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Î¶â¹ØÆþ¤ò£··î¤Þ¤Ç£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸«Á÷¤ê¡¢£··îËö¤Î¶â½àÈ÷¤Ï£·£²£¸£°Ëü¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£