米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は8月14日(米国時間)、「Adobe Releases Security Updates for Multiple Products|CISA」において、複数のAdobe製品に対してリリースされたセキュリティアップデートに関する警告を発表した。これらのアップデートはAdobeソフトウェアに存在する複数の脆弱性に対応するもので、悪意のある攻撃者がこれらのセキュリティリスクを悪用して影響を受けたシステムを制御する可能性がある。

Adobe Releases Security Updates for Multiple Products|CISA○脆弱性に関する情報脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。Security Updates Available for Adobe Illustrator | APSB24-45Security updates available for Adobe Dimension | APSB24-47Security update available for Adobe Photoshop | APSB24-49Security Update Available for Adobe InDesign | APSB24-56Security update available for Adobe Acrobat and Reader | APSB24-57Security Updates Available for Adobe Bridge | APSB24-59Security updates available for Substance 3D Stager | APSB24-60Security update available for Adobe Commerce | APSB24-61Security Update Available for Adobe InCopy | APSB23-64Security updates available for Substance 3D Sampler | APSB24-65Security updates available for Substance 3D Designer | APSB24-67○脆弱性の対象となっている製品セキュリティアップデートの対象となっているAdobe製品は次のとおり。Adobe IllustratorAdobe DimensionAdobe PhotoshopAdobe InDesignAdobe AcrobatおよびReaderAdobe BridgeSubstance 3D StagerAdobe CommerceAdobe InCopySubstance 3D SamplerSubstance 3D DesignerCISAは、Adobeユーザーに対し、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。これにより、サイバー攻撃のリスクを軽減し、システムの安全性を確保することが望まれている。