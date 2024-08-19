¥í¥·¥¢¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç2¤«½êÌÜ¤Î¶¶¹¶·â ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï18Æü¡¢¼«¹ñ·³¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯¡ÊKursk¡Ë½£¤Ç2¤«½êÌÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¶¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊäµëÏ©¤ÎË¸³²¤¬ÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£·î6Æü¤«¤é±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¤Ë¤â¥¯¥ë¥¹¥¯½£Æâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¶¶¤òÇË²õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Î¥ß¥³¥é¡¦¥ª¥ì¥·¥Á¥å¥¯¡ÊMykola Oleshchuk¡Ë»ÊÎá´±¤Ï¡¢¶¶¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤ë¶õ»£Æ°²è¤ò¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¶¶¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶õ·³¤ÏÀºÌ©¤Ê¶õÇú¤ÇÅ¨¤ÎÊ¼¤¿¤óÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡¢17Æü¤ËÆ±¤¸¶¶¤È»×¤ï¤ì¤ëÉ¸Åª¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Ç¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢·³¤Ï¡¢Í¢Á÷µòÅÀ¥Ý¥¯¥í¥¦¥·¥¯¡ÊPokrovsk¡Ë¤«¤é¿ô¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤ò¿·¤¿¤ËÀ©°µ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î±Û¶¹¶·âÂ³¤¯ ¥í¥·¥¢À¾Éô¤Ç¿ØÃÏ¶¯²½
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢±Û¶¹¶·â¤Ë±Ñ¶¡Í¿Àï¼Ö ÊóÆ»
¡¦¥Á¥§¥Á¥§¥ó¼óÄ¹¡¢ÉðÁõ¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò±¿Å¾ ¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¾Î»¿
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£·î6Æü¤«¤é±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¤Ë¤â¥¯¥ë¥¹¥¯½£Æâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¶¶¤òÇË²õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Î¥ß¥³¥é¡¦¥ª¥ì¥·¥Á¥å¥¯¡ÊMykola Oleshchuk¡Ë»ÊÎá´±¤Ï¡¢¶¶¤¬ÇúÇË¤µ¤ì¤ë¶õ»£Æ°²è¤ò¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¶¶¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶õ·³¤ÏÀºÌ©¤Ê¶õÇú¤ÇÅ¨¤ÎÊ¼¤¿¤óÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡¢17Æü¤ËÆ±¤¸¶¶¤È»×¤ï¤ì¤ëÉ¸Åª¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Ç¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢·³¤Ï¡¢Í¢Á÷µòÅÀ¥Ý¥¯¥í¥¦¥·¥¯¡ÊPokrovsk¡Ë¤«¤é¿ô¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤ò¿·¤¿¤ËÀ©°µ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î±Û¶¹¶·âÂ³¤¯ ¥í¥·¥¢À¾Éô¤Ç¿ØÃÏ¶¯²½
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢±Û¶¹¶·â¤Ë±Ñ¶¡Í¿Àï¼Ö ÊóÆ»
¡¦¥Á¥§¥Á¥§¥ó¼óÄ¹¡¢ÉðÁõ¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò±¿Å¾ ¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¾Î»¿