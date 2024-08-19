ICEx、メジャー1stアルバムのBlu-ray収録の「It’s party time」ライブ映像公開
ICExが、2024年4月28日(日)にたましんRISURUホール 大ホールにて行った＜ICEx First Concert Tour 2024“SCRAMBLE PARTY!”＞の追加公演より、「It’s party time」のライブ映像を公開した。「It’s party time」を含む本公演のライブ映像は9月25日(水)にリリースされる、メジャー 1stアルバム『Retro Toy Pop』の初回限定盤AのBlu-rayに収録されている。
リリース情報
▲初回限定盤A (CD+Blu-ray)
▲初回限定盤B (CD+Blu-ray)
▲通常盤 (CDのみ)
2024年9月25日(水)発売
予約
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/RetroToyPop/
■通常盤 (CDのみ) VICL-65993 / 価格：\3,300 (税込)
[CD] ※全形態共通
M1, Retro Toy Pop
M2, CANDY
M3, Hollywood
M4, ダイ キ ライ
M5, シブヤ 午後6時
M6, CARNIVAL
M7, listen to your heart
M8, Butterfly Echo
M9, 恋ソーダ
M10, Rush and Dash
M11, ビリミ
M12, Destiny
■初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2348 / 価格：\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY』
01. It's party time!
02. Play The Music
03. シブヤ 午後6時
04. listen to your heart
05. COUNT DOWN
06. ナイトフライト
07. Destiny
08. 恋ソーダ
09. Dance Track
10. Member Sign
11. Sunny Road
12. CANDY
13. Member Sign
14. ビリミ
■初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2349 / 価格：\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] 後日発表いたします。
■完全生産限定盤 (CD+Blu-ray＋Photobook＋グッズ) NZS-976 / 価格：\9,900(税込)
[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] History of ICEx
[Photobook] Retro Toy Pop Photobook
※B5サイズ/全56ページ
[グッズ] ICEx オリジナルネームプレート
※メンバー直筆 自画像イラストシール付き
ライブ・イベント情報
◆2024年8月25日(日) ＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ
◆2024年8月31日(土) ＠東京都・カメイドクロック 1F屋外南側広場 カメクロステージ
◆2024年9月07日(土) ＠兵庫県
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月08日(日) ＠広島県
ミニライブ：<1部>13:00開演 / <2部>15:00開演
◆2024年9月14日(土) ＠東京都
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月15日(日) ＠埼玉県
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月16日(月・祝) ＠埼玉県
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月21日(土) ＠福岡県
ミニライブ：<1部>13:00開演 / <2部>16:00開演
◆2024年9月22日(日) ＠大阪府
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月23日(月・祝) ＠愛知県
ミニライブ：16:00開演
◆2024年9月25日(水) ＠東京都
◆2024年9月28日(土) ＠千葉県
◆2024年9月29日(日) ＠東京都
ライブ・イベント情報
2024年8月29日(木) 【東京】北とぴあ
2024年8月30日(金) 【東京】北とぴあ
https://icex.jp/live/live30199/
関連リンク
◆ICEx オフィシャルファンクラブ「ICEx COOLer BOX」
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