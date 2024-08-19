ÃÏ¿Ì²ó¿ô¡¡19ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¡¡1½µ´ÖÄøÅÙÃí°Õ
¤³¤³1½µ´Ö¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤¬31²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤Ï5²ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü19ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³1½µ´Ö¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤³¤Î1½µ´Ö¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì±û¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î7Æü´Ö(8·î12Æü9»þ00Ê¬¡Á8·î19Æü9»þ00Ê¬)¤Ç¤Ï¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ò31²ó´ÑÂ¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤Ï5²ó¤Ç¤·¤¿¡£
19ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸
º£Æü19Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü00»þ48Ê¬º¢¤Ë°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É4.7¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤ä¹âÇë»Ô¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¡£
¤ª¤è¤½2Ê¬¸å¤Î19Æü00»þ50Ê¬º¢¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.1¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¡¢¹âÇë»Ô¤Ç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÍîÀÐ¤ä³³Êø¤ì¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤ËÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿³ä¹ç¤Ï1¡Á2³ä¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¸å2¡Á3ÆüÄøÅÙ¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é
ÆÍÇ¡ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤â¡¢¹²¤Æ¤º¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°Îã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ²ÈÄí¤Ç¤ÏÆ¬¤òÊÝ¸î¤·¡¢¾æÉ×¤Ê´ù¤Î²¼¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èâ¤ò³«¤±¤ÆÈòÆñÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î³¬¤ÇÄä»ß¤µ¤»¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÎÅÝ²õÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ÇÈÄ¤ä³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÍî²¼¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾æÉ×¤Ê¥Ó¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤«¤±¤º¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÂ®ÅÙ¤ò¤ª¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Â¦¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ »³¤ä¤¬¤±ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÍîÀÐ¤ä¤¬¤±Êø¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¢¤«¤é¤Î¼«Âð¤ÎÈ÷¤¨
ÆÍÁ³µ¯¤¤ëÃÏ¿Ì¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢È÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¤Þ¤º¡¢¤ï¤¬²È¤¬ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÏÈ×¤ÎÍÉ¤ì¤ä¤¹¤µ¥Þ¥Ã¥×¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÃÏÈ×¤¬½À¤é¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ·úÊª¤ä²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸Å¤¤ÂÑ¿Ì´ð½à¤Î²È¤ÏÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¶ñ¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÈô»¶ËÉ»ß¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ Èó¾ï»þ¤Î¿å¡¦¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¡¢Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È÷Ãß¤Ë¤Ï»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±Çã¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ò¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£