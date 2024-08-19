¶âÍø¾å¾º¤Ç¹Í¤¨Ä¾¤¹Ž¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶âŽ£¤Î±¿ÍÑ¥Ð¥é¥ó¥¹
¡Ê¼Ì¿¿¡§Yotsuba¡¿PIXTA¡Ë
Âç¼ê¶ä¹Ô¤¬¡¢Ãù¶â¶âÍø¡Ê¸½ºß0.02¡ó¡Ë¤ò9·î2Æü¤«¤éÈ¾Ç¯Á°¤Î100ÇÜ¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë0.1¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤³¤Ä¤³¤ÄÃù¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡Ö¤Ø¤½¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÍÂÃù¶â¤Ê¤é¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¤¤·¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤´¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Ø¤½¤¯¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ïº£¤¹¤°É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Á´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°ìÉô¤òÍÂÃù¶â¤äÅê»ñ¤Ø²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼«Âð¤Ë¸½¶â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡¤Þ¤º¡Ö¼«Âð¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¡×¤ÏÊ¬¤±¤Æ»Ä¤·¡¢¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡×¤Ï¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤ëÍÂÃù¶â¤Ø¡¢£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¡¢¡È¤ª¶â¤Ë¿§¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç´ÉÍý±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ª¶â¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤ä¡¢²ÐºÒ¤äÃÏ¿Ì¡¢¹¿¿å¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂ»³²ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅðÆñ¤Ë¤è¤ë¸½¶â¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ï²ÐºÒÊÝ¸±¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢´§º§Áòº×Èñ¤È¤·¤Æ¿·»¥10ËçÄøÅÙ¤ò¾ï¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¤ª¶â¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¦Á¤ò¸½¶â¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª¶â¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¯ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¦ÀÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤è¤êÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÂÃù¶â¤È¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
º£²ó¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤Ï¤Þ¤À0.1¡ó¡£Æ±¤¸ÍÂ¶â¤Ç¤â¡¢º£¤¹¤°»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³°²ßÍÂ¶â¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°²ßÍÂ¶â¤Ï±ßÍÂ¶â¤è¤êÁêÂÐÅª¤Ë¶âÍø¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¤è¤ê±ß°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ÙÂØº¹±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë°ÙÂØº¹Â»¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤âÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¼«¿È¡¢º£Ç¯4·î¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òµ¡¤Ë¼«Âð¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤ò¥É¥ëÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«Âð¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ä¤³¤ÄÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸½¶â¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä¼è°úÌÜÅª¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡ËÅù¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¼è°ú¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬ÁêÂ³¤äÂ£Í¿¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¶â¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ£Í¿¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Î³Û¤ÏºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë500Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¤Ë10Ç¯ÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¶âÍø¤Î°ã¤¤¤´¤È¤Ë»î»»¤·¤¿É½¤ò²¼µ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¡©
º£Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ä¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼çÉØ¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ø¤½¤¯¤ê¤ò¸µ¼ê¤ËiDeCo¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤Ø¤½¤¯¤ê¤Î°ìÉô¤ò³Ý¤±¶â¤È¤·¤Æ·î5000±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤äÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ý¤±¶â¤òÁý³Û¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÅÙ¤ËÁ´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢iDeCo¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Éµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Ãù¤á¤Æ¤¤¿¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²¿¤Î¤¿¤á¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¤¿¤á¤Î¸½¶â¤Ï»Ä¤·¡¢¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤ª¶â¤ÏÍÂÃù¶â¤Ø¡¢ÅöÌÌ»È¤ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤Ï±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤Ê¤ÉÍ¸ú¤Ê»È¤¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÄ¹Ã«Éô ¿¿Æà¸« ¡§ FinCubeÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë