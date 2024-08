ダークでスタイリッシュな世界観はさることながら、ハードな暴力描写でも大人の視聴者たちを魅了したNetlixドラマ「Marvel デアデビル」(2015-2018)。(MCU)に本格合流し、で復活する新作「デアデビル:ボーン・アゲイン」では、旧シリーズをさらに上回るバイオレンスが期待できるという。

このたび米のインタビューにて、デアデビル/マット・マードック役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオらが登場。「ボーン・アゲイン」の暴力描写はどの程度か聞かれるや、ドノフリオは「オリジナル版をはるかに超える(暴力)要素がいくつかあります」と答えた。

ドノフリオ演じるキングピンといえば、シリーズきっての危険人物だ。版ではロシアン・マフィアの頭を車のドアで何度も挟んで粉砕したり、少年時代に父親をハンマーで撲殺したりと、恐ろしい残虐性をみせていた。しかし、「ボーン・アゲイン」にはさらにゴアな表現がある模様。「僕のキャラクターがとる行動なんですが、カットされなかったことが信じられないシーンがあります」と予告している。

ちなみにディズニーのイベント「D23 2024」では、会員限定で一足先にティザー映像が。メインキャラクターのほか、「ミズ・マーベル」カマラ・カーンの父親、獄中のブルズアイ/ベンジャミン・ポインデクスター、初登場となるホワイト・タイガー、コミックにおけるヴィランのミューズの姿が確認されたという。英はその内容について「デアデビルとパニッシャーの間にある緊張感、フィスクが素手で物を叩き割るシーン、マードックがフィスクを脅すシーンなど、Netflix版のファンが求める全てが描かれている」と評している。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」は2025年3月、ディズニープラスで配信予定。

Source: ,

