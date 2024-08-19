À¤³¦2°Ì¤Î¼ÂÎÏ¡Ä´ØÅì°ì¥Á¥¢¤¬¡ÈÉÔºß¡É¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ï±þ±ç¤Ç¤¤º¡ÖÂç²ñ¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿´ØÅì°ì
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï19Æü¡¢Âç²ñÂè12Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÈÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¤Î´ØÅì°ì¥¢¥ë¥×¥¹¤Ï¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î3²óÀï¤È¤Ï¾¯¤·ÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¹â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤È¡¢À¤³¦³ØÀ¸¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤¬ÉÔºß¡£¼¡¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¾¡¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë23Æü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ØÅì°ì¤Î¶áÆ£½¤°ìÏº¶µÍ¡¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÂç²ñ¤¬¶á¤¤¤Î¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½à·è¾¡¤âÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤ÏOB¤ò´Þ¤á¤¿93¿Í¤¬Íè¾ì¡£16Æü¤Ë´ØÅì¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷7¹æ¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤âÌó300¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤òÇË¤ì¤Ð¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¤¿2015Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Âç±þ±çÃÄ¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¾åÌîÌÀÞ« / Akihiro Ueno¡Ë