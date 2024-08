8月17日(土)・18日(日)に開催された<SUMMER SONIC 2024>にIVEが初出演を果たし、大阪では最大の<AIR STAGE>に登場、東京では<PACIFIC STAGE>で大トリを務めた。日本では初披露となるバンド編成による新たなアレンジで、最新の韓国アルバム『IVE SWITCH』のタイトル曲「해야 (HEYA)」「Accendio」で幕開け。自己紹介のあとは「LOVE DIVE」「Kitsch」「After LIKE」で一気に駆け抜け、華麗なパフォーマンスと圧巻の歌唱力で会場を盛り上げた。

<IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN>



2024年9月4日(水) 開場16:00 / 開演18:00 東京ドーム2024年9月5日(木) 開場16:00 / 開演18:00 東京ドーム