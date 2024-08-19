¡ã¸×¤ËÍã Âè102²ó¡äÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬·Ú¤Ï¤º¤ß¤ÊÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤¹¤ë
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦·î¡ÁÅÚ¡¢¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï20Æü¡¢Âè102²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é¡¦110ºîÌÜ¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï¡¢½÷ÀË¡Î§²È¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤ËÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤ÏµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ê¡¢¸ì¤ê¤òÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£°ËÆ£¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¡Ê2017¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë
¢§Âè21½µ¡ÖÄç½÷¤ÏÆóÉ×¤Ë¸«¤¨¤º¡©¡×Âè102²ó¤¢¤é¤¹¤¸
·ëº§¤·¤¿¤é¤É¤Á¤é¤«¤ÎÌ¾»ú¤¬É¬¤ºÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À±À«¤òÌ¾¾è¤ë¤Ù¤¤«º´ÅÄÀ«¤òÌ¾¾è¤ë¤Ù¤¤«¤ÇÇº¤à¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÆÒ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÌ¼¡¦Í¥Ì¤¡ÊËèÅÄÃÈÇµ¡Ë¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÒ»Ò¤Ï¹ì¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÌ¾»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¡£Åú¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ±²È¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£