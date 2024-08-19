¡ÚÊÄ´Û¡Û¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡¡24Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡ºÇ¸å¤ÎÇã¤¤Êª¤¹¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¸¡Æ¤
Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×¤¬18Æü¡¢24Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×¤Ç¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â
¡ÖºÇ¸å¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èá¤·¤¤¡£¡×
ºÇ¸å¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢24Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ´Û¸å¤ÏÊ¡²¬ÃÏ½ê¤È»°°æÉÔÆ°»º¤¬¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£