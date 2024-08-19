¥Ñ¥É¥ì¥¹Æ±ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ËÄËº¨¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡¡¥É·³¤È3º¹¤Ë¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï1²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡Ý3¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2024Ç¯8·î18Æü¡¡¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë6²óÅÓÃæ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý2¤È¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿6²ó¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£7ÈÖ¡¦¥Ò¥ê¥¢¡¼¥É¤Î¥Ë¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤â°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê½ý¸ý¤ò¹¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À7²ó¤âÂ³Åê¡£±¦Ä¾¡¢Æó¥´¥í¡¢º¸Ä¾¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¡¢ÅÐÈÄÀ®ÀÓ¤Ï1²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾¾°æ¤Ï16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤ËÂ³¤¡¢2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨À®ÀÓ¤Ï55»î¹ç¤Ç3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦33¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¡Ý3¤Î8²ó¤Ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î19¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë1¾¡2ÇÔ¤È¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡£Æ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬3¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£