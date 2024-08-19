£±£¹Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡áÌá¤ê°ìÉþ¡¢ÊÆ³ô¾åÃÍ½Å¤¯±ß¹â·¹¸þ¤ÇÍø¿©¤¤Í¶È¯
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÌá¤ê°ìÉþ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Á°½µËö¤Þ¤Ç£µÏ¢Æ¤Ç¤³¤Î´Ö¤Ë£³£²£°£°±ß¶¯¤â¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤â¤È¼çÎÏÌÃÊÁ¤ÏÌÜÀè¶Ú¤ÎÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤äÌá¤êÇä¤ê°µÎÏ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤½¤¦¤À¡£Á°½µËö¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø¤Ï£¹ÆüÂ³¿¤È¾åÃÍ»Ø¸þ¤Î¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯·Ï¥°¥íー¥¹³ô¤Ê¤Éº¬¶¯¤¤Çã¤¤¤¬Â³¤¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£´ÆüÂ³¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤Ê¤¬¤é£·ÆüÂ³¿¤È¶¯Ä´Å¸³«¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²áÅÙ¤ÊÊÆ·Êµ¤¼ºÂ®·üÇ°¤ò¸åÂà¤µ¤»¡¢¥À¥¦¤ÏÁ°½µ£±½µ´Ö¤Ç£±£±£¶£°¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê¤Î¾å¾º¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÜÀè¥¹¥Ôー¥ÉÄ´À°¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤â¿¡¤¨¤º¡¢Á°½µËö¤ÏÄ«Êý¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£º£½µ¤Ï½µ±û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë£··î³«ºÅÊ¬¤Î£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÍ×»Ý¤ä¡¢½µ¸åÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì°Ê¾å¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤¬Â®¤¯¡¢Â¤â¤È¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡££³Ëü£¸£°£°£°±ßÂæ¤ÏÂÚÎ±½ÐÍè¹â¤¬¹â¿å½à¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£³Ëü£·£°£°£°±ßÂæ¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£´£·±ßÂæ¤Î¿ä°Ü¤È¡¢¤Ò¤Èº¢¤è¤ê±ß¹âÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Ë¸þ¤«¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¹£¶¥É¥ë£·£°¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£µ£¹¥É¥ë£·£¶¥»¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£³£·¡¥£²£²£´¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£·£¶£³£±¡¥£·£²£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£¶·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£±Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£··î¤ÎÊÆ·Êµ¤Àè¹Ô»ØÉ¸Áí¹ç»Ø¿ô¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£¶Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¹£¶¥É¥ë£·£°¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£µ£¹¥É¥ë£·£¶¥»¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£³£·¡¥£²£²£´¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£·£¶£³£±¡¥£·£²£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£¶·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£±Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£··î¤ÎÊÆ·Êµ¤Àè¹Ô»ØÉ¸Áí¹ç»Ø¿ô¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS