¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È±¦ÏÓ¤«¤é¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ´Þ¤à3½ÐÎÝ¡¡Ä¾¶á6Àï11°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.647¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á
¡û¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¡4¡Ý2¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¡ä
¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬11»ÄÎÝ¤ÎÀÛ¹¶¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡£µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¡¢2°ÂÂÇ´Þ¤à3½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀèÈ¯¤Ï¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢º£µ¨MLBÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òµÕÊý¸þ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢º¸Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÉ½¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢±¦Èô¤ËÅÝ¤ìÀèÀ©¤Ê¤é¤º¡£6²óÉ½¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²óÉ½¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¥«¥Î¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ì»àËþÎÝ¤«¤é1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤êÀËÇÔ¡£·×11»ÄÎÝ¤òµÊ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«3Èï°ÂÂÇ¤Ç4¼ºÅÀ¡£Æ±ÃÏ¶è4Ï¢Àï¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎµÈÅÄ¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.298¡¢OPS.813¤Ë¾å¾º¡£6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤³¤Î´Ö17ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.647¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥º¡ä
¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬11»ÄÎÝ¤ÎÀÛ¹¶¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡£µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¡¢2°ÂÂÇ´Þ¤à3½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀèÈ¯¤Ï¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢º£µ¨MLBÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òµÕÊý¸þ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢º¸Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²óÉ½¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¥«¥Î¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ì»àËþÎÝ¤«¤é1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤êÀËÇÔ¡£·×11»ÄÎÝ¤òµÊ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«3Èï°ÂÂÇ¤Ç4¼ºÅÀ¡£Æ±ÃÏ¶è4Ï¢Àï¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎµÈÅÄ¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.298¡¢OPS.813¤Ë¾å¾º¡£6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤³¤Î´Ö17ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.647¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£