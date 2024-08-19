¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿8·î19Æü¡Ý8·î25Æü¡Û -
´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤½µ¡£
²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤Æü¤ÏÌµÍý¤Ë¿Í¤ò²ñ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÏ²Èñ¤âÃí°Õ¡£
Æ´¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ä²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È±¿µ¤¹¥Å¾¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²áµî¤Î·ö²Þ¤ò¾ø¤·ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤Æü¤ÏÌµÍý¤Ë¿Í¤ò²ñ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÏ²Èñ¤âÃí°Õ¡£
Æ´¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ä²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È±¿µ¤¹¥Å¾¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²áµî¤Î·ö²Þ¤ò¾ø¤·ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£