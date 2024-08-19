¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª½÷ÀÀ¼Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡¢²Öß·¹áºÚ¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
²ÎÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë»ö¤¬Â¿¤¤½÷ÀÀ¼Í¥¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤¿¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÀ¼Í¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
2°Ì¡¡²Öß·¹áºÚ
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢À¼Í¥ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ1997Ç¯¤ËÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2001Ç¯º¢¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¼çÌòµé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÄ®¤Ê¤Î¤ÏÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¼ê³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI love it¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¼¡¼¥¬¥Ú¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÃ´Åö¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄÉ²±¤È»ØÀè¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1998Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à¡ØNOeL La neige¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤ÎÆü¸þ¥Ò¥Ê¥¿Ìò¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÃ´Åö¡£2000Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTIMATE DIAMOND¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â2009Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¡ÈÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¼ùÆà¡¹¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á37°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÀ¼Í¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§385É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î01Æü¡Á2024Ç¯8·î14Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÀ¼Í¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
2°Ì¡¡²Öß·¹áºÚ
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ÖÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡×¡ª
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢À¼Í¥ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ1997Ç¯¤ËÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2001Ç¯º¢¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¼çÌòµé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÄ®¤Ê¤Î¤ÏÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¼ê³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI love it¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö²Öß·¹áºÚ¡×¡ª
»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¼¡¼¥¬¥Ú¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÃ´Åö¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄÉ²±¤È»ØÀè¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ï¡Ö¿å¼ùÆà¡¹¡×¡ª
1998Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à¡ØNOeL La neige¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤ÎÆü¸þ¥Ò¥Ê¥¿Ìò¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÃ´Åö¡£2000Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTIMATE DIAMOND¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â2009Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¡ÈÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¼ùÆà¡¹¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á37°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÀ¼Í¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§385É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î01Æü¡Á2024Ç¯8·î14Æü