¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼ºÇ°¤Î³«ËëÀï¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¥ì¥¢¥ëDF¡È¶ò¹Ô¡ÉÂà¾ì¤ËÈóÆñ¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×
¥ì¥¢¥ë¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ1-1¤Î¥É¥í¡¼È¯¿Ê
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï8·î18Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤ÇÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¡È¿·¡¦¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Î´üÂÔ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Á¥½Ð¡£Á°È¾13Ê¬¤Ë¤ÏFW¥í¥É¥ê¥´¤¬¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀõÌî¤ò¤Ï¤¸¤á¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤Ë¤ÏDF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ï¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¶¯ÎÏ3¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«ÀõÌî¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾13Ê¬¤Ë¥í¥É¥ê¥´¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÀõÌî¤Ï¥ì¥¢¥ëÁê¼ê¤ËÌöÆ°¡£Á°È¾42Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£Áê¼êDF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ç¥£¤¬FW¥Ù¥À¥É¡¦¥à¥ê¥¤Ø¤Î´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¤³¤ì¤ËSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¤¬¤«¤Ê¤êÄË¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼ºÇ°¤Î³«ËëÀï¡×¡ÖÉé¤±Æ±Á³¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£ÀõÌî¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤ë¤Îµ×¡¹¸«¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ç¥£¤ò¼ê¤³¤º¤é¤»¤ëÀõÌîÂóËá¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë