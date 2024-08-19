µ¢ÂðÅÓÃæ¤ËÃË5¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¡ÄÃËÀ¤¬´éÌÌ²¥¤é¤ìÁ°»õÀÞ¤ë¤±¤¬ °¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô
18ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤ÎÃËÀ¤¬¸å¤í¤«¤éÍè¤¿5¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤Ë²¥¤é¤ì¡¢¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5¿ÍÁÈ¤Ïº£¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢´äÁÒ»Ô±ÉÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¡Ê39¡Ë¤¬µ¢ÂðÅÓÃæ¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿5¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢´éÌÌ¤Ê¤É¤ò²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5¿ÍÁÈ¤ÏÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤¤¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤¬Äñ¹³¤·¤«¤Ð¤ó¤òÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÊÖ¤·¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢Á°»õ¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿ÍÁÈ¤ÏÁ´°÷¼ã¤¤ÃË¤Ç¡¢¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥«ー¥¿§¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¿§¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£