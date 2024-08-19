¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¢³«ËëÀï¥Ù¥ó¥Á³°¤ÇÂåÍý¿Í¤¬À¼ÌÀ¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÏÍýÍ³ÀâÌÀ
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íºà²áÂ¿¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ù¥ó¡¦¥Á¥ë¥¦¥§¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥¶¥¸¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤äÁª¼ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¿ôÆü¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡×
°ìÊý¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥¯¥é¥Ö¤Èº£¸å3Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë2½µ´ÖÁá¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÌá¤ê¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤Ï¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ËºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ò¡¼¥à¤¬º£½µËö¤Î»î¹ç¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¸þ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥é¥Ò¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¡×
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï30²¯±ßÄ¶¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹âÇ¯Êð¤Î10¿Í
29ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥àºÇ¹âµë¤È¤µ¤ì¤ëÈà¤Îµî½¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£