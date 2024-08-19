¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¸åÈ¾Àï½é¤Î¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤ÇÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë3º¹¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï2ÀïÏ¢Â³²ó¸Ù¤®¤ÇÂÇ¼Ô5¿Í¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
¡û¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¡3¡Ý2¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¡¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¸åÈ¾Àï½é¤Î¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï1²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¡¢²ó¸Ù¤®¤Î2ÈÖ¼ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥ó¥°¤¬1ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤Ê¤ª¤â°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¾¾°æ¤¬ÅÐÈÄ¡£7ÈÖ¥Ò¥ê¥¢¡¼¥É¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤ë¤â¡¢Â³¤¯8ÈÖ¥Ù¥Ã¥¯¤ò°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ6²óÎ¢¤ò½ª¤¨¡¢²ó¤ò¸Ù¤¤¤Ç7²óÎ¢¤ò»°¼ÔËÞÂà¡£ÂÇ¼Ô5¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï8²óÉ½¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬19¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤º¡£Æ±ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀï¤ò5¾¡8ÇÔ¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç½ª¤¨¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îº¹¤¬3¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¾°æ¤Ï1²ó2/3¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤Ë27µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×55»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï3¾¡2ÇÔ9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.33¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¡¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¸åÈ¾Àï½é¤Î¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï1²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¡¢²ó¸Ù¤®¤Î2ÈÖ¼ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥ó¥°¤¬1ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤Ê¤ª¤â°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¾¾°æ¤¬ÅÐÈÄ¡£7ÈÖ¥Ò¥ê¥¢¡¼¥É¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤ë¤â¡¢Â³¤¯8ÈÖ¥Ù¥Ã¥¯¤ò°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ6²óÎ¢¤ò½ª¤¨¡¢²ó¤ò¸Ù¤¤¤Ç7²óÎ¢¤ò»°¼ÔËÞÂà¡£ÂÇ¼Ô5¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï8²óÉ½¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬19¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤º¡£Æ±ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀï¤ò5¾¡8ÇÔ¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç½ª¤¨¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îº¹¤¬3¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¾°æ¤Ï1²ó2/3¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤Ë27µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×55»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï3¾¡2ÇÔ9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.33¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£